96 человек за неделю покусали клещи в Тульской области
Из 71 исследованной пробы 12,7% оказались заражены боррелиями, еще 5,6% – анаплазмой.
За прошедшую неделю, с 6 по 14 мая 2017 года, в лечебно-профилактические организации Тульской области с укусами клещей обратились 96 человек (в том числе 38 детей в возрасте до 17 лет).
Исследования показали: из 56 проб клещей, снятых с людей, и 15 проб из природных биотопов заражено боррелиями – 12,7%, анаплазмой – 5,6%.
Всего с начала сезона с укусами клещами обратились 216 человек (из них 78 детей), что на 19% меньше аналогичного периода 2016 года. Укусы клещами зарегистрированы в Туле и Алексинском, Новомосковском, Ефремовском, Узловском районах.
Случаи присасывания отмечаются на территории парков, приусадебных участках, лесополосах, кладбищах.
Акарицидами на данный момент обработали 73,9 га территории Тульской области, в том числе 42,7 га территорий летних оздоровительных учреждений.
Управление Роспотребнадзора по Тульской области напоминает, что в случае присасывания клеща необходимо обратиться в медицинскую организацию для его удаления.
Исследовать клеща на наличие в нем возбудителей болезней можно:
- в лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области» (Тула, ул. Оборонная, 114, тел. 37-39-56),
- в ООО «Тульская диагностическая лаборатория» (Тула, ул. Московская, 17, тел. 21-23-69).