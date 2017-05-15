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96 человек за неделю покусали клещи в Тульской области

96 человек за неделю покусали клещи в Тульской области

Из 71 исследованной пробы 12,7% оказались заражены боррелиями, еще 5,6% – анаплазмой.

За прошедшую неделю, с 6 по 14 мая 2017 года, в лечебно-профилактические организации Тульской области с укусами клещей обратились 96 человек (в том числе 38 детей в возрасте до 17 лет).

Исследования показали: из 56 проб клещей, снятых с людей, и 15 проб из природных биотопов заражено боррелиями – 12,7%, анаплазмой – 5,6%.

Всего с начала сезона с укусами клещами обратились 216 человек (из них 78 детей), что на 19% меньше аналогичного периода 2016 года. Укусы клещами зарегистрированы в Туле и Алексинском, Новомосковском, Ефремовском, Узловском районах.

Случаи присасывания отмечаются на территории парков, приусадебных участках, лесополосах, кладбищах.

Акарицидами на данный момент обработали 73,9 га территории Тульской области, в том числе 42,7 га территорий летних оздоровительных учреждений.

Управление Роспотребнадзора по Тульской области напоминает, что в случае присасывания клеща необходимо обратиться в медицинскую организацию для его удаления.

Исследовать клеща на наличие в нем возбудителей болезней можно:

  • в лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тульской области» (Тула, ул. Оборонная, 114, тел. 37-39-56),
  • в ООО «Тульская диагностическая лаборатория» (Тула, ул. Московская, 17, тел. 21-23-69).
Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 12:46 0
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