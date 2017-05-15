96 человек за неделю покусали клещи в Тульской области

За прошедшую неделю, с 6 по 14 мая 2017 года, в лечебно-профилактические организации Тульской области с укусами клещей обратились 96 человек (в том числе 38 детей в возрасте до 17 лет).

Исследования показали: из 56 проб клещей, снятых с людей, и 15 проб из природных биотопов заражено боррелиями – 12,7%, анаплазмой – 5,6%.

Всего с начала сезона с укусами клещами обратились 216 человек (из них 78 детей), что на 19% меньше аналогичного периода 2016 года. Укусы клещами зарегистрированы в Туле и Алексинском, Новомосковском, Ефремовском, Узловском районах.

Случаи присасывания отмечаются на территории парков, приусадебных участках, лесополосах, кладбищах.

Акарицидами на данный момент обработали 73,9 га территории Тульской области, в том числе 42,7 га территорий летних оздоровительных учреждений.

Управление Роспотребнадзора по Тульской области напоминает, что в случае присасывания клеща необходимо обратиться в медицинскую организацию для его удаления.

Исследовать клеща на наличие в нем возбудителей болезней можно: