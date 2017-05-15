В Туле родители потеряли четырехлетнюю дочку

Выяснилось, что ребенок самостоятельно отправился на детскую площадку, но по дороге заблудился.

В воскресенье днем в отдел полиции «Скуратовский» обратилась семейная пара. Супруги заявили, что в поселке Угольный пропала их четырехлетняя дочь. По предварительным данным, девочка гуляла на улице под присмотром отца, работавшего на огороде примерно в пяти метрах от места жительства.

Ребенок сообщил папе, что пойдёт домой. Спустя 10 минут мужчина и его супруга обнаружили, что дочка пропала. Поиски родителей были безуспешными, поэтому за помощью обратились в полицию.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области, незамедлительно полицейские организовали три поисковые группы. Сотрудники полиции осматривали прилегающую территорию и места возможного нахождения ребенка. При этом также отрабатывалась версия нахождения девочки вне пределов населённого пункта.

Пропавшую девочку обнаружили примерно в 300 метрах от места жительства. Предположительно, малышка пошла на детскую площадку, но заблудилась.

Никаких противоправных действий в отношении неё не совершалось.

В отношении родителей девочки составлены административные протоколы за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Полицейские выясняют все детали происшествия.