Туляки привезли 6 медалей с первенства ЦФО по грэпплингу

Наши спортсмены добыли путевки на первенство России.

6 и 7 мая в Коврове Владимирской области прошло первенство ЦФО по спортивной борьбе грэпплинг и грэпплинг ги.

За два дня соревнований туляки завоевали шесть медалей.

Алина Шестакова взяла два серебра, Максим Веселов и Виктория Паули в первый день соревнований добыли бронзовые медали, а во второй день стали чемпионами.

Шестакова и Паули являются воспитанниками ДЮСШ «Юность» и занимаются под руководством Ирины Афониной, Екатерины Камневой и Вадима Ворфоломеева.

Команда, представляющая Тульскую область, поедет на первенство России, которое состоится в августе.

Грэпплинг — комбинированный вид единоборства, включающий в себя технику борцовских дисциплин и минимально ограничивающий использование болевых и удушающих приёмов.