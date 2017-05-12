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Туляки привезли 6 медалей с первенства ЦФО по грэпплингу

Туляки привезли 6 медалей с первенства ЦФО по грэпплингу

Наши спортсмены добыли путевки на первенство России.

6 и 7 мая в Коврове Владимирской области прошло первенство ЦФО по спортивной борьбе грэпплинг и грэпплинг ги. 

За два дня соревнований туляки завоевали шесть медалей.

Алина Шестакова взяла два серебра, Максим Веселов и Виктория Паули в первый день соревнований добыли бронзовые медали, а во второй день стали чемпионами.

Шестакова и Паули являются воспитанниками ДЮСШ «Юность» и занимаются под руководством Ирины Афониной, Екатерины Камневой и Вадима Ворфоломеева.

Команда, представляющая Тульскую область, поедет на первенство России, которое состоится в августе.

 

Грэпплинг — комбинированный вид единоборства, включающий в себя технику борцовских дисциплин и минимально ограничивающий использование болевых и удушающих приёмов.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:46 0
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