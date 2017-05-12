На улице Металлистов в Туле загорелся жилой дом XIX века

Фото Юлии Александровой.

В Туле на улице Металлистов загорелся жилой дом, который был построен в первой половине XIX века. Об этом сообщает корреспондент Myslo с места событий. Дом числится расселенным, но в нем живут люди.

На табличке, расположенной на здании, написано, что дом — памятник культуры федерального значения и подлежит охране государством.

На данный момент на месте происшествия работают сотрудники МЧС. Огонь удалось потушить. Все подробности уточняются.

На месте пожара образовалась серьезная пробка. Кстати, Myslo недавно делал большой материал про старые дома в историческом центре Тулы. О доме, в котором произошел пожар, мы упоминали в нашей статье.