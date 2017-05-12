новости
новости
Регистрация
На улице Металлистов в Туле загорелся жилой дом XIX века
Фото Юлии Александровой.

На улице Металлистов в Туле загорелся жилой дом XIX века

На месте происшествия работают пожарные.

В Туле на улице Металлистов загорелся жилой дом, который был построен в первой половине XIX века. Об этом сообщает корреспондент Myslo с места событий. Дом числится расселенным, но в нем живут люди.

На табличке, расположенной на здании, написано, что дом — памятник культуры федерального значения и подлежит охране государством.

На данный момент на месте происшествия работают сотрудники МЧС. Огонь удалось потушить. Все подробности уточняются.

На месте пожара образовалась серьезная пробка. Кстати, Myslo недавно делал большой материал про старые дома в историческом центре Тулы. О доме, в котором произошел пожар, мы упоминали в нашей статье.

Галерея
На ул.Металлистов загорелся памятник культуры, Фото: 1
На ул.Металлистов загорелся памятник культуры, Фото: 2
На ул.Металлистов загорелся памятник культуры, Фото: 3
На ул.Металлистов загорелся памятник культуры, Фото: 4
На ул.Металлистов загорелся памятник культуры, Фото: 5
На ул.Металлистов загорелся памятник культуры, Фото: 6
На ул.Металлистов загорелся памятник культуры, Фото: 7
На ул.Металлистов загорелся памятник культуры, Фото: 8
На ул.Металлистов загорелся памятник культуры, Фото: 9
На ул.Металлистов загорелся памятник культуры, Фото: 10
На ул.Металлистов загорелся памятник культуры, Фото: 11
На ул.Металлистов загорелся памятник культуры, Фото: 12
На ул.Металлистов загорелся памятник культуры, Фото: 13
На ул.Металлистов загорелся памятник культуры, Фото: 14
На ул.Металлистов загорелся памятник культуры, Фото: 15
На ул.Металлистов загорелся памятник культуры, Фото: 16
На ул.Металлистов загорелся памятник культуры, Фото: 17
На ул.Металлистов загорелся памятник культуры, Фото: 18
показать все фотографии
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:37 0
Другие статьи по темам
Событие
пожар
Место
Тула
Прочее
горит дом

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Туляки привезли 6 медалей с первенства ЦФО по грэпплингу
Туляки привезли 6 медалей с первенства ЦФО по грэпплингу
Тульская полиция просит опознать подозреваемого по видео
Тульская полиция просит опознать подозреваемого по видео
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.