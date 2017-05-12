Тульский экзотариум присоединится к акции «Ночь музеев»

Тулякам расскажут о диких животных Тулы и окрестностей, а также о том, как понять, кто живет совсем рядом.

20 мая с 18.00 до 22.00 в тульском экзотариуме пройдет ежегодная акция «Ночь музеев».

Мир не принадлежит только человеку, в такой своеобразной «коммунальной квартире» природы бесчисленное множество жильцов. Интеллигентные и практически незаметные соседи часто страдают от самых активных и шумных – людей!

О диких животных Тулы и окрестностей, а также о том, как понять, кто живет совсем рядом, расскажут в Тульском экзотариуме на акции «Ночь музеев».

Всех посетителей обещают напоить душистым чаем из ароматных и полезных растений, и, конечно же, поведают о свойствах каждого компонента. К примеру, в смородине полезны не только ягоды, но и веточки и листья, в них витамина С даже больше, а ещё необходимые организму минералы и фитонциды.

Кроме того, вечернее время в экзотариуме – самое интересное! Ведь именно тогда просыпаются ночные животные, которые в обычное время работы экспозиции дремлют.

Вход платный. Возрастное ограничение: 12+

Контактный телефон: (4872) 47-53-92