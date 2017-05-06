Кирьяков: «Габулов показал свой класс»

В матче с «Ростовом» вратарь канониров не раз выручил команду.

Тульский «Арсенал» обыграл «Ростов» со счетом 1:0. Гол забил Никита Бурмистров. Главный тренер команды Сергей Кирьяков прокомментировал матч.

- Мы знали, что игра будет трудной. Мы играли против серьёзной команды, которую все узнали в Европе. Не без доли удачи забили гол.

Нам повезло, но эта удача к нам повернулась лицом за те невезения ранее.

В нашей ситуации в таблице было важно биться за каждый мяч. Равнодушных не было сегодня. Это труд футболистов, журналистов, но, главное, это наши болельщики.

Не важно, кто забил сегодня. Главное, что мяч залетел в сетку.

Спасибо Арсенал ТВ за ролик. Мы посмотрели его накануне. Не хватило там децибел для мурашек, но мы все пропитались атмосферой.

В перерыве разобрали игру соперника по косточкам, знали как играть в обороне. Левашов — очень сильный вратарь. Очень сильный. Вратарской линия в нашей команде самая сильная. Но у Габулова опыт. Владимир всем вновь показал свой класс. Расичем я доволен. Сегодня он боролся, цеплялся. Пригодился.