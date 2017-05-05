Молодежные команды «Арсенала» и «Ростова» забили 7 мячей на двоих

Фото пресс-службы «Арсенала».

В Туле на Косой Горе завершился матч молодежных команд «Арсенала» и «Ростова». Игра получилась зрелищной и богатой на голы. На двоих соперники забили семь мячей! Кстати, все голы футболисты забили во втором тайме.

У «Арсенала» отличились Мельников и Ивакин (дубль), у «Ростова» — Кондрюков, Сиденко, Тананеев и Мкртчян. В итоге на табло — 3:4. Тулякам не хватило совсем немного, чтобы добиться ничьей.

Основные команды «Арсенала» и «Ростова» сыграют завтра, 6 мая, в 16.30 на Центральном стадионе. Текстовую трансляцию матча читайте на Myslo!