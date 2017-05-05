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В Туле сотрудники ГИБДД напомнили будущим родителям о правилах перевозки детей в автомобиле
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Туле сотрудники ГИБДД напомнили будущим родителям о правилах перевозки детей в автомобиле

Эти мероприятия прошли в рамках акции «Моя первая безопасная поездка».

Для профилактики детского дорожно-транспортного травматизма сотрудники ГИБДД проводят профилактическую акцию «Моя первая безопасная поездка». В рамках мероприятия в каждом медицинском  учреждении создаются уголки безопасности, которые несут информационно-пропагандистскую направленность.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят профилактические беседы по безопасной перевозке детей, различные обучающие семинары в родильных домах, больницах, женских консультациях.

Полицейские объясняют будущим родителям, что дети в автомобиле – самые беззащитные участники дорожного движения. Жизнь ребенка, находящегося в салоне, зависит от водителя.

Именно халатность родителей, близких людей, пренебрегающих элементарными мерами безопасности, может стать причиной трагедий.

Многие полагают, что во время ДТП смогут удержать ребенка на руках. Но это не так.

Сотрудники ГИБДД разъясняют, что единственный безопасный способ перевозки детей – это автокресло, а для совсем маленьких - автолюлька.

Женщинам подробно рассказывают о правилах перевозки детей в автомобиле, дают советы по выбору детского удерживающего устройства и вручают будущим мамам буклеты с рекомендациями по выбору детского удерживающего устройства, а также книги «В ожидании чуда».

Сотрудники ГИБДД рассчитывают на дисциплинированность родителей, которые отвечают за перевозку маленьких пассажиров.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:01 +1
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