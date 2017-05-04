Тульские росгвардейцы взяли серебро на соревнованиях во Владимире

Фото пресс-службы Росгвардии Тульской области.

В служебном биатлоне и в смешанной эстафете команда Управления Росгвардии по Тульской области заняла второе место.

Во Владимире завершился чемпионат Центрального округа войск национальной гвардии РФ по легкоатлетическому кроссу и служебному биатлону. В соревнованиях приняли участие более 200 сотрудников и военнослужащих из 18 регионов ЦФО.

Чемпионат проходил в два этапа. В первый день спортсмены соревновались в беге: мужчины — на дистанции 5000 метров, женщины — 3000 метров.

Во второй день чемпионата спортсмены боролись за победу в служебном биатлоне. Стреляли из пистолета Макарова на двух огневых рубежах.

В личном первенстве по служебному биатлону среди женщин серебро завоевала полицейский взвода № 1 роты № 4 батальона полиции УВО по Туле — филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Тульской области» прапорщик полиции Евгения Самсонова, уступив сотруднику из Москвы. Замкнула тройку лидеров сотрудник отдела Росгвардии по Костромской области.

В служебном биатлоне и в смешанной эстафете команда Управления Росгвардии по Тульской области заняла второе место.

Кубки и заслуженные призы победителям вручила начальник Управления войск национальной гвардии РФ по Владимирской области Алфия Мокшина.