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Двое туляков обчистили припаркованный на обочине автомобиль

Двое туляков обчистили припаркованный на обочине автомобиль

Подозреваемые признались в содеянном.

В Белёвском районе полицейскими установлены подозреваемые в автомобильной краже.

По предварительным данным, двое жителей Арсеньевского района обчистили ВАЗ-2101, припаркованный на обочине дороги «Тула-Белёв».

27-летний мужчина и его 33-летний подельник разбили окно и вытащили из транспортного средства два насоса, запасное колесо и другое имущество, а также слили 20 литров бензина.

Подозреваемые признались в содеянном. У них обнаружено и изъято похищенное. В межмуниципальном отделе МВД России «Белёвский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 158 УК РФ «Кража», сообщает пресс-служба ведомства.

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 11:10 0
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