Двое туляков обчистили припаркованный на обочине автомобиль

В Белёвском районе полицейскими установлены подозреваемые в автомобильной краже.

По предварительным данным, двое жителей Арсеньевского района обчистили ВАЗ-2101, припаркованный на обочине дороги «Тула-Белёв».

27-летний мужчина и его 33-летний подельник разбили окно и вытащили из транспортного средства два насоса, запасное колесо и другое имущество, а также слили 20 литров бензина.

Подозреваемые признались в содеянном. У них обнаружено и изъято похищенное. В межмуниципальном отделе МВД России «Белёвский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 158 УК РФ «Кража», сообщает пресс-служба ведомства.