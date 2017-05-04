Вечером 4 мая в Туле перекроют движение
Сегодня проходит репетиция парада Победы.
4 мая из-за проведения репетиций парада Победы с 17.00 до 23.00 для движения транспорта закроют следующие улицы:
- Крестовоздвиженская площадь,
- ул. Менделеевская,
- Чапаевский пр-д,
- ул. Тургеневская (от ул. Менделеевской до ул. Советской),
- ул. Металлистов,
- ул. Ф. Энгельса (от ул. Советской до Крестовоздвиженской площади),
- ул. Союзная,
- Денисовский переулок,
- ул. Революции (от ул. Советской до Крестовоздвиженской площади),
- пр-т Ленина (от ул. Советской до ул. Пушкинской),
- ул. Пушкинская,
- ул. Лейтейзена (от ул. Пушкинской до ул. Мосина),
- ул. Мосина (от ул. Лейтейзена до ул. Советской),
- ул. Колетвинова (от ул. Пушкинской до ул. Староникитской),
- ул. Староникитская (от ул. Колетвинова до ул. Советской).
Стоянка и остановка на этих улицах будет запрещена с полуночи до 23.00.
Также не забывайте, что по 12 мая парковка запрещена на всех территориях, прилегающих к площади Ленина.
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