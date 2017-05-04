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Вечером 4 мая в Туле перекроют движение

Вечером 4 мая в Туле перекроют движение

Сегодня проходит репетиция парада Победы.

4 мая из-за проведения репетиций парада Победы с 17.00 до 23.00 для движения транспорта закроют следующие улицы:

  • Крестовоздвиженская площадь,
  • ул. Менделеевская,
  • Чапаевский пр-д,
  • ул. Тургеневская (от ул. Менделеевской до ул. Советской),
  • ул. Металлистов,
  • ул. Ф. Энгельса (от ул. Советской до Крестовоздвиженской площади),
  • ул. Союзная,
  • Денисовский переулок,
  • ул. Революции (от ул. Советской до Крестовоздвиженской площади),
  • пр-т Ленина (от ул. Советской до ул. Пушкинской),
  • ул. Пушкинская,
  • ул. Лейтейзена (от ул. Пушкинской до ул. Мосина),
  • ул. Мосина (от ул. Лейтейзена до ул. Советской),
  • ул. Колетвинова (от ул. Пушкинской до ул. Староникитской),
  • ул. Староникитская (от ул. Колетвинова до ул. Советской).

Стоянка и остановка на этих улицах будет запрещена с полуночи до 23.00.

Также не забывайте, что по 12 мая парковка запрещена на всех территориях, прилегающих к площади Ленина.

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 10:11 +3
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