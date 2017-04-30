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Молодёжка «Арсенала» разгромила «Уфу» со счётом 5:0
Фото: пресс-служба ПФК "Арсенал"

Молодёжка «Арсенала» разгромила «Уфу» со счётом 5:0

Матч состоялся в столице Башкортостана. Основные составы команд встретятся там же сегодня днём.

Молодёжный состав тульского «Арсенала» удачно выступил в Уфе. Первый гол уже на десятой минуте матча забил Аджоев, а вот второй тайм юные канониры отыграли в по-настоящему ударном темпе.

На 54-й минуте забил Мельников, через 13 минут он закрепил успех ещё одним мячом в ворота «Уфы», ещё через четыре минуты отличился Рукас, а закончилась победная серия на 84-й минуте матча голом Буранова.

Как сообщает пресс-служба клуба, для молодёжки «Арсенала» это уже третья победа за неделю – ранее они выиграли на выезде в Краснодаре и в Туле, в матче с молодёжным составом «Крыльев Советов».

Напомним, встреча основных составов «Арсенала» и «Уфы» состоится сегодня, 30 апреля, на том же стадионе. Начало – в 14.30.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 12:00 +2
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