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В Щекино водитель «Киа Рио» повредил три машины и едва не влетел в магазин
Фото очевидцев происшествия

В Щекино водитель «Киа Рио» повредил три машины и едва не влетел в магазин

Предполагается, что мужчина был пьян. С различными травмами его доставили в больницу.

Серьёзное ДТП произошло вечером 29 апреля в Щекино. Водитель чёрной «Киа Рио», судя по всему, не справился с управлением – задев три автомобиля, он врезался в стену продовольственного магазина, расположенного на улице Победы.

От удара стеклянная дверь, ведущая в помещение, разлетелась на мелкие осколки. Машина виновника аварии получила серьёзные механические повреждения – очевидцы полагают, что сидевший за рулём мужчина был нетрезв.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 10:51 +2
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Место
Тульская областьЩекино

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