В Щекино водитель «Киа Рио» повредил три машины и едва не влетел в магазин

Фото очевидцев происшествия

Предполагается, что мужчина был пьян. С различными травмами его доставили в больницу.

Серьёзное ДТП произошло вечером 29 апреля в Щекино. Водитель чёрной «Киа Рио», судя по всему, не справился с управлением – задев три автомобиля, он врезался в стену продовольственного магазина, расположенного на улице Победы.

От удара стеклянная дверь, ведущая в помещение, разлетелась на мелкие осколки. Машина виновника аварии получила серьёзные механические повреждения – очевидцы полагают, что сидевший за рулём мужчина был нетрезв.