В Тульской области очевидец помог полицейским задержать водителя, насмерть сбившего пешехода

Фото: из архива MySlo

Мужчина сообщил инспекторам номер и марку автомобиля. Водитель был оперативно установлен и задержан.

В субботу, 29 апреля, около 23.00, на 96-м километре дороги «Тула – Калуга – Михайлов – Рязань» произошло ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщили в отделении пропаганды БДД областного УГИБДД.

На неосвещённом участке дороги, вне населённого пункта водитель иномарки сбил пешехода, который шёл по обочине в попутном направлении. От полученных травм несчастный скончался на месте. Водитель с места происшествия скрылся, даже не попытавшись оказать помощь пострадавшему.

Задержать мужчину помог очевидец, случайно оказавшийся на месте трагедии. Он запомнил марку машины и часть регистрационного номера. В результате оперативных мероприятия сотрудниками ГИБДД был установлен водитель иномарки Daewoo Nexia совершившей наезд – им оказался 37-летний мужчина.

Инспекторы поблагодарили за помощь бдительного жителя, запомнившего приметы автомобиля, и оказавшего содействие в задержании нарушителя.