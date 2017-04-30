новости
новости
Регистрация
В Тульской области очевидец помог полицейским задержать водителя, насмерть сбившего пешехода
Фото: из архива MySlo

В Тульской области очевидец помог полицейским задержать водителя, насмерть сбившего пешехода

Мужчина сообщил инспекторам номер и марку автомобиля. Водитель был оперативно установлен и задержан.

В субботу, 29 апреля, около 23.00, на 96-м километре дороги «Тула – Калуга – Михайлов – Рязань» произошло ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщили в отделении пропаганды БДД областного УГИБДД.

На неосвещённом участке дороги, вне населённого пункта водитель иномарки сбил пешехода, который шёл по обочине в попутном направлении. От полученных травм несчастный скончался на месте. Водитель с места происшествия скрылся, даже не попытавшись оказать помощь пострадавшему.

Задержать мужчину помог очевидец, случайно оказавшийся на месте трагедии. Он запомнил марку машины и часть регистрационного номера. В результате оперативных мероприятия сотрудниками ГИБДД был установлен водитель иномарки Daewoo Nexia совершившей наезд – им оказался 37-летний мужчина.

Инспекторы поблагодарили за помощь бдительного жителя, запомнившего приметы автомобиля, и оказавшего содействие в задержании нарушителя.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 12:53 +5
Другие статьи по темам
Событие
смертельное ДТПнаезд на пешеходазадержание нарушителяГИБДДочевидец ДТП
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В усадьбе Л. Н. Толстого проходит «Яснополянский трейл»
В усадьбе Л. Н. Толстого проходит «Яснополянский трейл»
Молодёжка «Арсенала» разгромила «Уфу» со счётом 5:0
Молодёжка «Арсенала» разгромила «Уфу» со счётом 5:0
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика