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Илья Максимов покинет «Арсенал»?
По информации СМИ, футболист может вернуться в «Анжи».
Полузащитник «Арсенала» Илья Максимов может покинуть «Арсенал». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс». Ранее главный тренер тульского клуба Сергей Кирьяков заявил, что Максимов не сможет помочь команде до конца сезона из-за травмы — разрыва крестообразных связок колена.
Однако дальнейшее обследование не выявило столь серьезных проблем — игрок в течение трех недель сможет восстановиться и доиграет сезон. Не исключено, что из-за разногласий с Кирьяковым Максимову придется сменить команду. Одним из вариантов дальнейшего продолжения карьеры игрока называется «Анжи», в котором Илья уже выступал.
В текущем сезоне футболист провел шесть матчей в чемпионате за канониров.
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