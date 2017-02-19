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В Ясногорском районе из-за пожара несколько семей остались без крова

В Ясногорском районе из-за пожара несколько семей остались без крова

Происшествие случилось поздней ночью.

19 февраля в Ясногорском районе произошел пожар. О возгорании жилого дома на несколько семей, расположенного в поселке Спицинский на улице Мира, в 3.23 сообщили в «Единую службу спасения-112».

Три пожарных расчета были на месте происшествия через семь минут. В 3.35 с огнем удалось справиться.

Пострадавших нет. В результате происшествия сгорела кровля по всей площади, дом выгорел изнутри.

Причина пожара устанавливается. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:29 +1
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