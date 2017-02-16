Туляки могут задать вопросы уполномоченному по правам ребенка

16 февраля Наталия Зыкова проведет прямую линию для всех желающих.

16 февраля 2017 года жители региона смогут задать свои вопросы и сообщить о проблемах уполномоченному по правам ребенка в Тульской области Наталии Зыковой.

Нарушают права ребенка? Хотите пожаловаться? Есть история, в которой нужно разобраться?

Звоните 16 февраля с 10.00 до 12.00 по телефону (4872) 31-26-20.

Наталия Алексеевна Зыкова ответит на ваши вопросы.