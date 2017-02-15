В Туле состоятся городские соревнования по лыжному туризму
Турнир посвящен Дню защитника Отечества.
17 и 18 февраля в Туле состоятся городские соревнования по лыжному туризму, посвященные Дню защитника Отечества.
Соревнования проводят для воспитания чувства патриотизма, популяризации лыжного туризма, подготовки к сдаче норм ГТО.
Место проведения: МБУ ДО «Центр детско-юношеского туризма и патриотического воспитания» (ул. Кутузова, д. 20в).
Программа соревнований
17 февраля
- 14.00 - 14.15 – комиссия по допуску,
- 14.15 - торжественное открытие соревнований,
- 14.30 - начало соревнований по видам «Краеведение», «Узлы», «Топография».
Тема по виду «Краеведение» - «Первенцы свободы. Декабристы Тульского края».
18 февраля
- 11.00 – старт на дистанциях «Туристская полоса препятствий» и «Ориентирование».
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