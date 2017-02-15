17 и 18 февраля в Туле состоятся городские соревнования по лыжному туризму, посвященные Дню защитника Отечества.

Соревнования проводят для воспитания чувства патриотизма, популяризации лыжного туризма, подготовки к сдаче норм ГТО.

Место проведения: МБУ ДО «Центр детско-юношеского туризма и патриотического воспитания» (ул. Кутузова, д. 20в).

Программа соревнований

17 февраля

14.00 - 14.15 – комиссия по допуску,

14.15 - торжественное открытие соревнований,

14.30 - начало соревнований по видам «Краеведение», «Узлы», «Топография».

Тема по виду «Краеведение» - «Первенцы свободы. Декабристы Тульского края».

18 февраля