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В Туле состоятся городские соревнования по лыжному туризму

В Туле состоятся городские соревнования по лыжному туризму

Турнир посвящен Дню защитника Отечества.

17 и 18 февраля в Туле состоятся городские соревнования по лыжному туризму, посвященные Дню защитника Отечества.

Соревнования проводят для воспитания чувства патриотизма, популяризации лыжного туризма, подготовки к сдаче норм ГТО.

Место проведения: МБУ ДО «Центр детско-юношеского туризма и патриотического воспитания» (ул. Кутузова, д. 20в).

Программа соревнований

17 февраля

  • 14.00 - 14.15 – комиссия по допуску,
  • 14.15 - торжественное открытие соревнований,
  • 14.30 - начало соревнований по видам «Краеведение», «Узлы», «Топография».

Тема по виду «Краеведение» - «Первенцы свободы. Декабристы Тульского края».

18 февраля

  • 11.00 – старт на дистанциях «Туристская полоса препятствий» и «Ориентирование».
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:11 +2
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