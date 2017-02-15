В аварии в Узловой пострадал двухмесячный ребенок

Фото УГИБДД по Тульской области.

Малышку госпитализировали. В момент ДТП она находилась на руках у матери.

14 февраля в Узловой произошла серьезная авария. В 8.30 на улице Заводской 37-летний водитель ВАЗа при выезде с прилегающей территории не предоставил преимущество в движении и врезался в «Хонду».

В ДТП пострадали пассажиры ВАЗа: 31-летняя женщина и ребенок. Женщина с различными травмами обращалась за медицинской помощью в районную больницу.

Двухмесячная девочка с различными травмами была госпитализирована. На момент ДТП малышка находилась на руках у матери.

госавтоинспекция

Уважаемые родители! Госавтоинспекция убедительно просит не пренебрегать жизнью и здоровьем своих детей. Перевозка детей в салоне автомобиля осуществляется с использованием специальных детских удерживающих устройств (ДУУ) уже с рождения и до достижения ими 12-летнего возраста.

Стоит не забывать, что детские автокресла подбираются индивидуально для каждого ребенка в соответствии с его ростом и весом. Использование ДУУ позволяет не только минимизировать тяжесть последствий в результате аварии, но и спасает жизнь!