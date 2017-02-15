В 47 классах Тульской области объявили карантин по гриппу
В Туле за неделю зарегистрирован 4171 случай заболеваний гриппом и ОРВИ, что выше заболеваемости предыдущей недели на 14,4%.
В Тульской области по-прежнему высока активность гриппа. Как сообщает Роспотребнадзор, за неделю с 6 по 12 февраля 2017 года в регионе отмечают рост заболеваемости гриппом и ОРВИ относительно предыдущей недели на 10%.
Всего за прошедшую неделю в области зарегистрировано 8917 случаев заболеваний. Это составляет 59,2 случая на 10 тысяч населения, что ниже эпидемического порога на 4,4%.
Заболеваемость ниже эпидемического порога во всех возрастных группах.
В Туле за неделю зарегистрирован 4171 случай заболеваний гриппом и ОРВИ, что ниже эпидемического порога 2,1%, но выше заболеваемости предыдущей недели на 14,4%. В разрезе отдельных возрастных групп заболеваемость также ниже эпидемического порога.
Превышение порогового уровня заболеваемости отмечено в Каменском, Кимовском, Плавском районах и городе Донском.
По данным лабораторных исследований, чаще всего заболевания вызывает вирус гриппа А (H3N2), входящий в состав вакцин. Всего с начала эпидемического сезона на грипп и ОРВИ обследовано 686 человек, из них с положительным результатом 221 человек. Из числа положительных результатов доля вирусов гриппа составила 64,2%, в том числе 53,8%- вирусы гриппа А (H3N2), 10,4% - вирусы гриппа В. На прошедшей неделе у заболевших наряду с вирусами гриппа выявлялись риновирусы и короновирусы, не относящиеся к гриппу.
Из-за высокой заболеваемости на прошедшей неделе учебный процесс приостанавливался частично в 47 классах из 19 школ (Новомосковский, Кимовский, Алексинский, Плавский районы, города Донской и Тула) и в 14 группах 9 дошкольных образовательных учреждений (Плавский, Кимовский, Суворовский районы и город Донской).
Необходимые меры профилактики гриппа и ОРВИ:
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избегайте контактов с лицами с признаками заболеваний гриппа и ОРВИ (чихание, кашель, насморк и др.);
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сократите время пребывания в местах массового скопления людей и в общественном транспорте;
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используйте средства защиты органов дыхания: 4-х-слойные марлевые маски, одноразовые медицинские маски и респираторы, особенно при общении с больными людьми;
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соблюдайте правила личной гигиены, регулярно и тщательно мойте руки с мылом;
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соблюдайте оптимальный температурный режим в помещениях, осуществляйте регулярную влажную уборку и проветривание помещений;
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чаще бывайте на свежем воздухе, проводите закаливающие процедуры;
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при обнаружении симптомов гриппа и ОРВИ (общее недомогание, озноб, головная боль, повышение температуры тела, катаральные явления) у себя или своих детей воздержитесь от посещения запланированных мероприятий, не отправляйте детей в школу, оставайтесь дома и вызовите врача на дом.