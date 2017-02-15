В 47 классах Тульской области объявили карантин по гриппу

В Туле за неделю зарегистрирован 4171 случай заболеваний гриппом и ОРВИ, что выше заболеваемости предыдущей недели на 14,4%.

В Тульской области по-прежнему высока активность гриппа. Как сообщает Роспотребнадзор, за неделю с 6 по 12 февраля 2017 года в регионе отмечают рост заболеваемости гриппом и ОРВИ относительно предыдущей недели на 10%.

Всего за прошедшую неделю в области зарегистрировано 8917 случаев заболеваний. Это составляет 59,2 случая на 10 тысяч населения, что ниже эпидемического порога на 4,4%.

Заболеваемость ниже эпидемического порога во всех возрастных группах.