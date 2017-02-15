«Арсенал» начал третьи сборы в Турции

Футболисты «Арсенала» из Москвы прилетели в Анталию, где пройдет заключительный сбор команды перед весенней частью чемпионата России. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Ближайшие 12 дней тульский клуб будет жить и тренироваться в Белеке. Главный тренер Сергей Кирьяков взял на сборы 22 футболиста:

Вратари: Владимир Габулов, Михаил Левашов, Алексей Березин.

Владимир Габулов, Михаил Левашов, Алексей Березин. Защитники: Кирилл Комбаров, Джерсон Вергара, Александр Денисов, Максим Беляев, Стоппила Сунзу, Анри Хагуш, Иван Иванов, Иван Ершов, Андрюс Рукас.

Кирилл Комбаров, Джерсон Вергара, Александр Денисов, Максим Беляев, Стоппила Сунзу, Анри Хагуш, Иван Иванов, Иван Ершов, Андрюс Рукас. Полузащитники: Владислав Рыжков, Вадим Стеклов, Олег Власов, Данила Буранов, Игорь Горбатенко, Александру Боурчану, Гурам Аджоев, Никита Бурмистров.

Владислав Рыжков, Вадим Стеклов, Олег Власов, Данила Буранов, Игорь Горбатенко, Александру Боурчану, Гурам Аджоев, Никита Бурмистров. Нападающие: Игорь Шевченко и Федерико Расич.

За время третьего учебно-тренировочного сбора оружейники проведут три контрольные встречи. 18 февраля «Арсенал» встретится с «Пахтакором» (Узбекистан), 21-го — сыграют с казахстанской «Астаной», а завершат сбор матчем против тбилисского «Динамо» из Грузии.

Прямые трансляции этих игр можно будет посмотреть на клубном канале «Арсенал-ТВ» в YouTube и на телеканале «Первый Тульский». Начало всех спаррингов в 17.00 по мск.