«Арсенал» начал третьи сборы в Турции
В Белек отправились 22 футболиста.
Футболисты «Арсенала» из Москвы прилетели в Анталию, где пройдет заключительный сбор команды перед весенней частью чемпионата России. Об этом сообщает клубная пресс-служба.
Ближайшие 12 дней тульский клуб будет жить и тренироваться в Белеке. Главный тренер Сергей Кирьяков взял на сборы 22 футболиста:
- Вратари: Владимир Габулов, Михаил Левашов, Алексей Березин.
- Защитники: Кирилл Комбаров, Джерсон Вергара, Александр Денисов, Максим Беляев, Стоппила Сунзу, Анри Хагуш, Иван Иванов, Иван Ершов, Андрюс Рукас.
- Полузащитники: Владислав Рыжков, Вадим Стеклов, Олег Власов, Данила Буранов, Игорь Горбатенко, Александру Боурчану, Гурам Аджоев, Никита Бурмистров.
- Нападающие: Игорь Шевченко и Федерико Расич.
За время третьего учебно-тренировочного сбора оружейники проведут три контрольные встречи. 18 февраля «Арсенал» встретится с «Пахтакором» (Узбекистан), 21-го — сыграют с казахстанской «Астаной», а завершат сбор матчем против тбилисского «Динамо» из Грузии.
Прямые трансляции этих игр можно будет посмотреть на клубном канале «Арсенал-ТВ» в YouTube и на телеканале «Первый Тульский». Начало всех спаррингов в 17.00 по мск.