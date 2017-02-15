новости
новости
Регистрация
«Арсенал» начал третьи сборы в Турции
Фото пресс-службы «Арсенала».

«Арсенал» начал третьи сборы в Турции

В Белек отправились 22 футболиста.

Футболисты «Арсенала» из Москвы прилетели в Анталию, где пройдет заключительный сбор команды перед весенней частью чемпионата России. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Ближайшие 12 дней тульский клуб будет жить и тренироваться в Белеке. Главный тренер Сергей Кирьяков взял на сборы 22 футболиста:

  • Вратари: Владимир Габулов, Михаил Левашов, Алексей Березин.
  • Защитники: Кирилл Комбаров, Джерсон Вергара, Александр Денисов, Максим Беляев, Стоппила Сунзу, Анри Хагуш, Иван Иванов, Иван Ершов, Андрюс Рукас.
  • Полузащитники: Владислав Рыжков, Вадим Стеклов, Олег Власов, Данила Буранов, Игорь Горбатенко, Александру Боурчану, Гурам Аджоев, Никита Бурмистров.
  • Нападающие: Игорь Шевченко и Федерико Расич.

За время третьего учебно-тренировочного сбора оружейники проведут три контрольные встречи. 18 февраля «Арсенал» встретится с «Пахтакором» (Узбекистан), 21-го — сыграют с казахстанской «Астаной», а завершат сбор матчем против тбилисского «Динамо» из Грузии.

Прямые трансляции этих игр можно будет посмотреть на клубном канале «Арсенал-ТВ» в YouTube и на телеканале «Первый Тульский». Начало всех спаррингов в 17.00 по мск.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:27 +2
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
Арсеналтрансферысборы Арсенала

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В 47 классах Тульской области объявили карантин по гриппу
В 47 классах Тульской области объявили карантин по гриппу
На какие специальности не стоит идти тульским выпускникам?
На какие специальности не стоит идти тульским выпускникам?
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru

18+

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика