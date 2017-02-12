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Волейбольная «Тулица» закрепилась на первом месте в турнирной таблице

Волейбольная «Тулица» закрепилась на первом месте в турнирной таблице

Наши спортсменки уверенно переиграли соперниц из Москвы.

12 февраля волейбольная «Тулица» провела вторую игру против соперниц из московского «Луча». В первом матче наши спортсменки победили со счетом 3:2.

В воскресной игре тулячки не оставили москвичкам шансов. Девчонки обыграли соперниц со счетом 3:0 (25:14, 25:21, 25:12).

Теперь «Тулица» закрепилась на первом месте в турнирной таблице. «Луч» отстает на пять очков, череповецкая «Северянка-2» — на шесть.

Следующие игры тульские волейболистки проведут 4 и 5 марта в Рязани.

Автор: Кристина Вернигорина, вчера, в 20:51 +8
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