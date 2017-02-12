Где в Туле не будет света 13 февраля
Это связано с плановыми ремонтными работами.
13 февраля, в понедельник, по информации «Тульских городских сетей», в Туле будут проводить плановые ремонтные работы.
В связи с этим с 9.00 и до окончания работ свет отключат по следующим адресам:
- пл. Челюскинцев;
- ул. Луначарского, 92−126 (чётн.);
- ул. Пороховая, 47, 41-а;
- ул. Заварная, 4−24 (чётн.), 4-а, 6-а, 8-а, 8-б, 8-в, 15, 16-б;
- пер. Роговский, 24−30 (чётн.), 4−18-а (чётн.), 1−15 (нечётн.);
- ул. Набережная Дрейера, 31;
- ул. Штыковая, 2−28 (чётн.), 18-а
- ул. Крылова, 2−26 (чётн.), 5−25 (нечётн.);
- ул. Добролюбова, 17−33 (нечётн.), 18−30 (чётн.);
- ул. Бородина, 20−40 (чётн.), 11−25 (нечётн.);
- ул. Поленова, 3−37 (нечётн.), 4−34 (чётн.);
- ул. Гастелло, 7−39 (нечётн.), 8-а-32 (чётн.);
- ул. Панфиловцев, 50−82 (чётн.), 41−73 (нечётн.)
- ул. Чмутова, 85-а, 85-б, 85-г, 85−97 (нечётн.);
- 1-й Полюсный пр-зд, 1−5 (нечётн.), 2−8 (чётн.);
- 18-й пр-зд, 4−12 (чётн.);
- ул. Болотова, 1-а-д, 2-а-ж, 1−19-а (нечётн.), 2−22 (чётн.);
- ул. Кабакова, 38; 6-й пр-зд, 1-а-г, 2-а, 2-б, 1−15 (нечётн.), 2−20 (чётн.)
- ул. Мира, 28−48 (чётн.);
- ул. Оружейная, 2−22 (чётн.), 7
- ул. Дронова, 6−18 (чётн.);
- пер. Стадионный, 1−8.
Другие статьи по темам
Место
Прочее