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Где в Туле не будет света 13 февраля

Где в Туле не будет света 13 февраля

Это связано с плановыми ремонтными работами.

13 февраля, в понедельник, по информации «Тульских городских сетей», в Туле будут проводить плановые ремонтные работы.

В связи с этим с 9.00 и до окончания работ свет отключат по следующим адресам:

  • пл. Челюскинцев;
  • ул. Луначарского, 92−126 (чётн.);
  • ул. Пороховая, 47, 41-а;
  • ул. Заварная, 4−24 (чётн.), 4-а, 6-а, 8-а, 8-б, 8-в, 15, 16-б;
  • пер. Роговский, 24−30 (чётн.), 4−18-а (чётн.), 1−15 (нечётн.);
  • ул. Набережная Дрейера, 31;
  • ул. Штыковая, 2−28 (чётн.), 18-а
  • ул. Крылова, 2−26 (чётн.), 5−25 (нечётн.);
  • ул. Добролюбова, 17−33 (нечётн.), 18−30 (чётн.);
  • ул. Бородина, 20−40 (чётн.), 11−25 (нечётн.);
  • ул. Поленова, 3−37 (нечётн.), 4−34 (чётн.);
  • ул. Гастелло, 7−39 (нечётн.), 8-а-32 (чётн.);
  • ул. Панфиловцев, 50−82 (чётн.), 41−73 (нечётн.)
  • ул. Чмутова, 85-а, 85-б, 85-г, 85−97 (нечётн.);
  • 1-й Полюсный пр-зд, 1−5 (нечётн.), 2−8 (чётн.);
  • 18-й пр-зд, 4−12 (чётн.);
  • ул. Болотова, 1-а-д, 2-а-ж, 1−19-а (нечётн.), 2−22 (чётн.);
  • ул. Кабакова, 38; 6-й пр-зд, 1-а-г, 2-а, 2-б, 1−15 (нечётн.), 2−20 (чётн.)
  • ул. Мира, 28−48 (чётн.);
  • ул. Оружейная, 2−22 (чётн.), 7
  • ул. Дронова, 6−18 (чётн.);
  • пер. Стадионный, 1−8.
Автор: Кристина Вернигорина, вчера, в 21:40 0
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