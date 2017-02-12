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Волейболистки «Тулицы» обыграли «Луч» в первой игре

Волейболистки «Тулицы» обыграли «Луч» в первой игре

Матч проходил в Туле.

11 февраля волейбольная «Тулица» сыграла первую игру против соперниц из московского «Луча». В 15-м туре зонального турнира высшей лиги «Б» наши спортсменки добыли победу — 3:2.

Противостояние получилось довольно напряженное. Тулячки проиграли первые партии со счетом 18:25 и 16:25. Также уступали в третьей, но нашим волейболисткам удалось переломить ход игры — 25:23, 25:16, а в тай-брейке «добили» соперниц — 15:4.

Второй матч состоится сегодня, 12 февраля, в 16.00 в спорткомплексе «Новое поколение».

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:40 +4
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