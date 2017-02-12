Волейболистки «Тулицы» обыграли «Луч» в первой игре
Матч проходил в Туле.
11 февраля волейбольная «Тулица» сыграла первую игру против соперниц из московского «Луча». В 15-м туре зонального турнира высшей лиги «Б» наши спортсменки добыли победу — 3:2.
Противостояние получилось довольно напряженное. Тулячки проиграли первые партии со счетом 18:25 и 16:25. Также уступали в третьей, но нашим волейболисткам удалось переломить ход игры — 25:23, 25:16, а в тай-брейке «добили» соперниц — 15:4.
Второй матч состоится сегодня, 12 февраля, в 16.00 в спорткомплексе «Новое поколение».