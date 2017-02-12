Под Тулой в серьезном ДТП погиб мужчина

Кроме того, пострадала женщина. Ее увезли в реанимацию.

Как сообщили Myslo очевидцы, под Тулой произошло серьезное ДТП. На 6 км автодороги «Тула-Новомосковск» (возле поворота на Осиновую Гору) автомобиль «Фольксваген» совершил попутное столкновение с «Фордом».

В аварии погиб водитель «Форда». Пассажирку этого автомобиля увезли в реанимацию.

Об этом сообщили в УГИБДД по Тульской области. Все обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.