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Под Тулой в серьезном ДТП погиб мужчина

Под Тулой в серьезном ДТП погиб мужчина

Кроме того, пострадала женщина. Ее увезли в реанимацию.

Как сообщили Myslo очевидцы, под Тулой произошло серьезное ДТП. На 6 км автодороги «Тула-Новомосковск» (возле поворота на Осиновую Гору) автомобиль «Фольксваген» совершил попутное столкновение с «Фордом».

В аварии погиб водитель «Форда». Пассажирку этого автомобиля увезли в реанимацию.

Об этом сообщили в УГИБДД по Тульской области. Все обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.

 

 

 

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 19:32 +1
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