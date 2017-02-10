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В Туле пройдет первенство области по детскому скалолазанию
Фото из архива Myslo.

В Туле пройдет первенство области по детскому скалолазанию

11 и 12 февраля самых ловких и сильных спортсменов ждут на скалодроме «Восход».

11 и 12 февраля в Туле на скалодроме «Восход» пройдет первый этап первенства области по детскому скалолазанию. В соревнованиях примут участие ребята в возрасте до 19 лет.

Квалификация проводится на открытых трассах. Каждому участнику всех групп предоставляется возможность пролезть за 1,5 часа — (сет) от 8 до 14 трасс. Количество попыток для преодоления трассы неограниченно (после 10 попыток кол-во попыток не учитывается, т. е. считается 10 попыток).

Предварительные заявки принимаются по 10 февраля до 19.00 на сайте соревнований или по электронному адресу xtr.2015@gmail.com

Информация по телефонам: 8-920-752-50-50, Алексей Томилин или 8-953-420-69-15, Олег Паньков. С положением соревнований можно ознакомиться здесь.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:51 +1
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