В Туле пройдет первенство области по детскому скалолазанию

Фото из архива Myslo.

11 и 12 февраля самых ловких и сильных спортсменов ждут на скалодроме «Восход».

11 и 12 февраля в Туле на скалодроме «Восход» пройдет первый этап первенства области по детскому скалолазанию. В соревнованиях примут участие ребята в возрасте до 19 лет.

Квалификация проводится на открытых трассах. Каждому участнику всех групп предоставляется возможность пролезть за 1,5 часа — (сет) от 8 до 14 трасс. Количество попыток для преодоления трассы неограниченно (после 10 попыток кол-во попыток не учитывается, т. е. считается 10 попыток).

Предварительные заявки принимаются по 10 февраля до 19.00 на сайте соревнований или по электронному адресу xtr.2015@gmail.com.

Информация по телефонам: 8-920-752-50-50, Алексей Томилин или 8-953-420-69-15, Олег Паньков. С положением соревнований можно ознакомиться здесь.