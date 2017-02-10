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В Чернском районе рухнул ангар: есть погибшие

В Чернском районе рухнул ангар: есть погибшие

По неуточненным данным, погибли трое рабочих.

10 февраля в Чернском районе произошло ЧП: в деревне Поповка на рабочих в ангаре обрушилась крыша. Там располагался цех по переработке (мойке) картофеля. Как стало известно Myslo, происшествие случилось на предприятии ООО «Максим Горький».

По неуточненным данным, есть трое погибших.

Как сообщил Myslo источник, на данный момент идет разбор завалов.

Myslo удалось связаться с гендиректором предприятия Андреем Самошиным, но он пока отказался комментировать происшествие.

На место ЧП выехали аварийно-спасательные формирования МЧС России по Тульской области, представители Следственного комитета. Вся информация уточняется. 

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:29 0
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