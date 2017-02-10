Тульская молодежь сняла видеоролик для фестиваля «Российская студенческая весна»
8 февраля стартовал обратный отсчет — ровно 100 дней до праздника.
В Туле с 15 по 19 мая пройдет XXV Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна». 8 февраля стартовал обратный отсчет — ровно 100 дней до праздника. В связи с этим ребята из молодежного центра «Родина» провели флешмоб и отсняли ролик «Добро пожаловать в Тулу!».
Юбилейный фестиваль стартует в оружейной столице 15 мая. В течение четырех дней более 3000 студентов представят свое творчество в номинациях: «Журналистика», «Региональные программы», «Оригинальный жанр», «Цирк», а также музыкальное, театральное и танцевальное направления.
Оценивать выступления конкурсантов будет профессиональное жюри — народные артисты России, звезды эстрады и кино. Закрытие фестиваля состоится 19 мая в Государственном Кремлевском Дворце (Москва).
В связи с этим мероприятием объявляется набор волонтеров.
Записаться в ряды помощников можно с 15 января по 15 марта. Функциональные направления работы волонтеров:
- «Служба транспорта и логистики»,
- «Служба организации проживания»,
- «Служба организации питания»,
- «Служба по работе с участниками»,
- «Служба по работе со зрителями»,
- «Протокольно-наградная служба»,
- «Рекламно-мандатная служба»,
- «Концертно-административная служба»,
- «Медицинская служба»,
- «Пресс-центр»,
- «Служба VIP-протокола».
Получить необходимую информацию о мероприятии и заполнить анкету волонтера можно на официальном сайте.
Возрастное ограничение для участия в волонтерской программе – 15+.
По результатам собеседований в Туле будут отобраны 400 волонтеров для участия в фестивале.