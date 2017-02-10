Тульская молодежь сняла видеоролик для фестиваля «Российская студенческая весна»

Кадр из видео.

В Туле с 15 по 19 мая пройдет XXV Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна». 8 февраля стартовал обратный отсчет — ровно 100 дней до праздника. В связи с этим ребята из молодежного центра «Родина» провели флешмоб и отсняли ролик «Добро пожаловать в Тулу!».

Юбилейный фестиваль стартует в оружейной столице 15 мая. В течение четырех дней более 3000 студентов представят свое творчество в номинациях: «Журналистика», «Региональные программы», «Оригинальный жанр», «Цирк», а также музыкальное, театральное и танцевальное направления.

Оценивать выступления конкурсантов будет профессиональное жюри — народные артисты России, звезды эстрады и кино. Закрытие фестиваля состоится 19 мая в Государственном Кремлевском Дворце (Москва).

В связи с этим мероприятием объявляется набор волонтеров.

Записаться в ряды помощников можно с 15 января по 15 марта. Функциональные направления работы волонтеров:

«Служба транспорта и логистики»,

«Служба организации проживания»,

«Служба организации питания»,

«Служба по работе с участниками»,

«Служба по работе со зрителями»,

«Протокольно-наградная служба»,

«Рекламно-мандатная служба»,

«Концертно-административная служба»,

«Медицинская служба»,

«Пресс-центр»,

«Служба VIP-протокола».

Получить необходимую информацию о мероприятии и заполнить анкету волонтера можно на официальном сайте.

Возрастное ограничение для участия в волонтерской программе – 15+.

По результатам собеседований в Туле будут отобраны 400 волонтеров для участия в фестивале.