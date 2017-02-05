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Тулячка Екатерина Реньжина в числе лучших бегуний Европы

Тулячка Екатерина Реньжина в числе лучших бегуний Европы

Значительно опередив Надежду Котлярову, тульскакя спортсменка финишировала со временем 52,52 секунды.

На  соревнованиях по лёгкой атлетике «Русская Зима», прошедших в Москве, тулячка Екатерина Реньжина подтвердила свой класс и доказала, что она на сегодняшний день является одной из сильнейших спортсменок страны в беге на 400м.

Значительно опередив более опытную Надежду Котлярову, воспитанница Вячеслава Маринова  финишировав со временем 52,52 секунды.

Таким Образом тульская спортсменка вошла в пятёрку лучших спортсменок Европы зимнего сезона 2017 года на этой дистанции.

Следует также отметить попадание в финал молодого тульского спринтера Александра Жильцова, который закончил дистанцию шестым, пробежав 60м за 6,88 сек.

Автор: Юлия Александрова, вчера, в 23:16 +3
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