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Погода в Туле 6 февраля: морозно и ветрено

Погода в Туле 6 февраля: морозно и ветрено

На сегодня в Туле обещают холодную бесснежную погоду, ветер и гололедицу.

По данным сайта Метеоинфо, 6 февраля в Туле будет переменная облачность, без осадков. Однако на дорогах местами гололедица.

Продолжает понемногу холодать – температура воздуха этой ночью от -16 до -21 градуса, местами мороз до -26, а днем будет от -14 до -19.

Ветер северный, северо-восточный, средней силы, 5-10 м/с. Атмосферное давление 750-755 мм ртутного столба.

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 08:00 +1
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