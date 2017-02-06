Погода в Туле 6 февраля: морозно и ветрено

На сегодня в Туле обещают холодную бесснежную погоду, ветер и гололедицу.

По данным сайта Метеоинфо, 6 февраля в Туле будет переменная облачность, без осадков. Однако на дорогах местами гололедица.

Продолжает понемногу холодать – температура воздуха этой ночью от -16 до -21 градуса, местами мороз до -26, а днем будет от -14 до -19.

Ветер северный, северо-восточный, средней силы, 5-10 м/с. Атмосферное давление 750-755 мм ртутного столба.