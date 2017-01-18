Как вырастить чемпиона?

На фото Екатерина Реньжина

В 2016 году спортивная копилка региона пополнилась новыми медалями. Велоспорт, самбо, кикбоксинг, легкая атлетика – это далеко не все виды спорта, в которых гремели имена туляков.

Мы пообщались с главными болельщиками наших тульских успешных спортсменов - с их родителями. И всем задали один вопрос - как же вырастить чемпиона?

Виктория Мифтиева, 23 года, кикбоксинг

Виктория (в центре) встретила Новый год в кругу семьи: с

сестрой Аленой, мамой Мариной и папой Вячеславом.



Мастер спорта международного класса, победительница и трехкратная серебряная призерка чемпионата России, чемпионка мира, победительница Кубка мира, чемпионка России среди профессионалов.

- Кикбоксингом занимаюсь с 10 лет, — говорит Виктория. — Помню дебютный свой поединок: тогда билась с мальчиком и выиграла! Очень часто приходилось пре­одолевать трудности. Это и лень, и неудачи, и нечестное судейство… После первого поражения сильно расстроилась, но желание заниматься спортом не пропало.

- Я всегда поддерживала выбор дочери, — говорит Марина Мифтиева, мама Виктории. — Переживаю ли я? Конечно! Но я уверена — Бог не допустит, чтобы с ней что-нибудь случилось. Как только Вика увлеклась кикбоксингом, мы пытались ее отговорить. Опасались, что могут быть травмы. Но Викушка очень целеустремленная, если что задумала, обязательно добьется своего. Сейчас мы ею гордимся! За что огромное спасибо и ее тренеру Дмитрию Борисовичу Кузнецову.

Антон Суровцев, 20 лет, самбо

Для Антона Суровцева папа Александр — главный болельщик на всех соревнованиях!

Победитель первенства России среди юниоров, мира, серебряный призер чемпионата России среди студентов, мастер спорта.

- Самбо занимаюсь с четырех лет. Родители записали меня в секцию, ведь я часто болел, — рассказывает Антон Суровцев. — Родители меня всегда поддерживали и морально, и финансово. Отец до сих пор ездит со мной на все соревнования, мама следит, чтобы я правильно питался.

- Мы очень благодарны первому тренеру Антона Роману Ломиворотову, он единственный взял моего сына в секцию, — говорит Александр Суровцев, папа Антона. — Остальные отказывались из-за слишком маленького возраста. Я убежден, что без родительской поддержки нельзя ничего достичь. Чтобы он занимался, жене даже пришлось уволиться с работы и возить сына по соревнованиям. Сын с детства хотел быть чемпионом. Писал на обоях, на стенах в подъезде: «Антон — чемпион!» Его успех — это работа группы людей: тренера, спортшколы, родителей и, конечно, самого Антона. Самым сложным испытанием для нас стал переходный возраст сына. Не нужно в этот период идти на поводу у ребенка. Месяц-два — и всё будет в порядке.

Татьяна Киселёва, 20 лет, велоспорт



Татьяна вместе с мамой Юлией.

Мастер спорта международного класса, победительница первенства Европы и мира среди юниоров, серебряная призерка первенства Европы среди андеров (спортсменов до 23 лет), бронзовый призер Кубка мира среди женщин, призерка и победитель чемпионата и первенства России.

- В секцию меня привела учительница физкультуры, — рассказывает Татьяна Киселёва. — На данный момент я себя не вижу ни в каком другом виде спорта. Не люблю, когда меня успокаивают. Родители знают, что после неудачного старта меня лучше не утешать — я должна сама это пережить.

- Дочка до того, как серьезно заняться спортом, и в хоре пела, и в походы ходила, и в спектак­лях играла… Я ее во всем поддерживала, — рассказывает Юлия Киселёва, мама Тани. — Таня искала себя, а я всегда была рядом. Когда она стала заниматься велоспортом, я очень обрадовалась. Но я тогда еще не знала, со сколькими трудностями нам придется столкнуться. Самым сложным испытанием было первое Танино падение, а когда Таню дисквалифицировали на ее первом чемпионате Европы, главным было не сломаться. Мы тогда с дочкой полночи проговорили. С Таней мы как единое целое: и радость победы, и горечь поражения — всё проходим вместе.

Екатерина Реньжина, 22 года, легкая атлетика

Катя Реньжина с папой Андреем и мамой Мариной

любят активно проводить семейный досуг.

Многократная чемпионка и призерка чемпионата России, четырехкратная призерка чемпионата Европы, мира, чемпионка Всемирной универсиады, член сборной России по легкой атлетике.

- В детстве я во дворе бегала быстрее всех друзей, — улыбается Екатерина Реньжина. — На это обратили внимание мама и мои родственники. А в школе меня заметил учитель физкультуры Геннадий Михайлович Бакин. Однажды на урок пришел тренер Вячеслав Николаевич Маринов, чтобы набрать школьников в секцию легкой атлетики. Геннадий Михайлович рассказал ему про меня, мол, есть такая девочка шустрая. И вот так я стала заниматься.

- Мой совет родителям простой — чтобы воспитать чемпиона, не нужно ему в этом мешать, — говорит Марина Реньжина, мама Кати. — Когда нужно идти в школу, а у ребенка соревнования, ни в коем случае нельзя ему запрещать отправляться на состязания. Конечно, если для вас важно то, чем сын или дочь занимается. Когда Катя попала в легкую атлетику, ей всё сразу понравилось. Со временем начались сборы, дочка должна была уезжать. Наверно, именно это и было самым сложным для нас. Кати подолгу не было дома. Но ничего, мы привыкли, и теперь Катя — наша гордость.

Продолжение статьи читайте 25 января.