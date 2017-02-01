«Арсенал» и «Марибор» сыграли вничью

Фото пресс-службы ПФК «Арсенал»

1 февраля на тренировочном сборе в Турции состоялся матч между тульским «Арсеналом» и словенским «Марибором». Как сообщается на портале Спорт-Экспресс, единственный гол «оружейников» забил защитник Александр Денисов. Примечательно, что встреча состояла из двух таймов по 60 минут.

Не обошлось без травм. На 55-й минуте встречи защитник «Арсенала» Гия Григалава схватился за заднюю поверхность бедра, после чего он был заменен на защитника Ивана Ершова.

Как отметил главный тренер тульской команды Сергей Кирьяков, «результат на стадии тренировочных сборов — не главное».

— Мы смотрим на физические кондиции наших игроков прежде всего. Формат игры (2 тайма по 60 минут) — это как раз тот вариант, который позволяет тренерам посмотреть всех в деле. Было сегодня несколько тактических атак, над которыми мы работали на тренировках. Бурмистров сумел за один день привести себя в тонус после болезни. По Григалаве информации нет. Гиа очень быстро и хорошо вписался в нашу концепцию игры, жалко будет его потерять. Надеемся на лучшее, — подытожил главный тренер.