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В Новомосковске отца-алиментщика арестовали на 10 суток

В Новомосковске отца-алиментщика арестовали на 10 суток

Мужчина накопил задолженность свыше 177 тысяч рублей.

На исполнении в отделе судебных приставов Новомосковска и Новомосковского района Тульской области находилсь исполнительное производство в отношении жителя города о взыскании задолженности по алиментам. Об этом сообщает пресс-служба областного управления ФССП.

Согласно решению суда гражданин обязан платить алименты на содержание несовершеннолетнего ребенка. Однако длительное время он не осуществлял выплат, накопив задолженность в размере более 177 тысяч рублей.

Безответственное поведение отца стало основанием для составления судебным приставом протокола о привлечении его к административной ответственности. Суд, рассмотрев материалы по делу об административном правонарушении, признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 10 суток административного ареста.

Автор: Ирина Суркова, вчера, в 22:09 0
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