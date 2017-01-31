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В Туле прошло первенство области по греко-римской борьбе среди юниоров
Фото Федерации спортивной борьбы Тульской области.

В Туле прошло первенство области по греко-римской борьбе среди юниоров

Было разыграно восемь комплектов медалей.

В Туле состоялось первенство области по греко-римской борьбе среди юниоров 1997-1999 годов рождения. Соревнования прошли в ДЮСШ «Юность». Было разыграно восемь комплектов медалей.

Победителями турнира и обладателями путевок на первенство ЦФО стали туляки Имран Точиев (64 кг), Сергей Дегтярёв (66 кг) и Вадим Лоскутов (74 кг), узловчане Егор Бигаев (96 кг) и Артём Киреев (100 кг), Данил Сувернев (55 кг) и Артём Теняков (60 кг) из Донского, а также Саид Тамоян (50 кг) из Новомосковска.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:52 +1
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