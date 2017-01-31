Тульская область получит деньги на развитие здравоохранения
В рамках программы РФ «Развитие здравоохранения» три субъекта Российской Федерации получат субсидии на реконструкцию и строительство объектов здравоохранения.
На днях Правительство России подписало распоряжение о выделении субсидий.
В 2017 году субсидии распределены между бюджетами трех субъектов Федерации на софинансирование расходных обязательств при строительстве (реконструкции) объектов государственной и муниципальной собственности.
Правительство выделило 692,2 млн рублей, распределив их между Тульской областью, Хабаровским краем и Республикой Бурятия.
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