Комбинат школьного питания стал работать лучше
Управление образования города Тулы каждую неделю анализирует качество оказания услуг ООО «Торговый дом СПП».
По сообщению пресс-службы администрации Тулы, управление образования города Тулы каждую неделю анализирует качество оказания услуг и соответствие фактического меню, представленного ООО «Торговый дом СПП», примерному цикличному меню, утвержденному руководителем Роспотребнадзора по Тульской области.
Напомним, в начале декабря Myslo проверил школьные столовые и обнаружил: порции тульских школьников в два раза меньше нормы. По итогам этой проверки и опубликованной статьи в отношении комбината питания возбудили дело.
Стоит уточнить, что ООО «Торговый Дом СПП» оказывает услуги питания в 48 центрах образования (это 66 структурных подразделений).
Самостоятельно питание организовано в 25 центрах образования (29 структурных подразделений).
По итогам проверки за период с 11 по 20 января 2017 года можно говорить об уменьшении числа нарушений в работе комбината, а появляющиеся претензии сразу направляются поставщику услуг.
По всем вопросам, касающимся качества питания обучающихся, управление образования администрации города Тулы просит обращаться на горячую линию управления образования администрации города Тулы по телефону: 31-00-45.