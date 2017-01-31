Комбинат школьного питания стал работать лучше

Фото из архива Myslo.

По сообщению пресс-службы администрации Тулы, управление образования города Тулы каждую неделю анализирует качество оказания услуг и соответствие фактического меню, представленного ООО «Торговый дом СПП», примерному цикличному меню, утвержденному руководителем Роспотребнадзора по Тульской области.



Напомним, в начале декабря Myslo проверил школьные столовые и обнаружил: порции тульских школьников в два раза меньше нормы. По итогам этой проверки и опубликованной статьи в отношении комбината питания возбудили дело.

Стоит уточнить, что ООО «Торговый Дом СПП» оказывает услуги питания в 48 центрах образования (это 66 структурных подразделений).

Самостоятельно питание организовано в 25 центрах образования (29 структурных подразделений).

По итогам проверки за период с 11 по 20 января 2017 года можно говорить об уменьшении числа нарушений в работе комбината, а появляющиеся претензии сразу направляются поставщику услуг.



По всем вопросам, касающимся качества питания обучающихся, управление образования администрации города Тулы просит обращаться на горячую линию управления образования администрации города Тулы по телефону: 31-00-45.