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Комбинат школьного питания стал работать лучше
Фото из архива Myslo.

Комбинат школьного питания стал работать лучше

Управление образования города Тулы каждую неделю анализирует качество оказания услуг ООО «Торговый дом СПП».

По сообщению пресс-службы администрации Тулы, управление образования города Тулы каждую неделю анализирует качество оказания услуг и соответствие фактического меню, представленного ООО «Торговый дом СПП», примерному цикличному меню, утвержденному руководителем Роспотребнадзора по Тульской области.

Напомним, в начале декабря Myslo проверил школьные столовые и обнаружил: порции тульских школьников в два раза меньше нормы. По итогам этой проверки и опубликованной статьи в отношении комбината питания возбудили дело.

Стоит уточнить, что ООО «Торговый Дом СПП» оказывает услуги питания в 48 центрах образования (это 66 структурных подразделений).

Самостоятельно питание организовано в 25 центрах образования (29 структурных подразделений).

По итогам проверки за период с 11 по 20 января 2017 года можно говорить об уменьшении числа нарушений в работе комбината, а появляющиеся претензии сразу направляются поставщику услуг.

По всем вопросам, касающимся качества питания обучающихся, управление образования администрации города Тулы просит обращаться на горячую линию управления образования администрации города Тулы по телефону: 31-00-45.

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 11:06 +2
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