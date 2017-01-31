Тульские школьники примут участие в зимнем фестивале ГТО

Фото из архива Myslo.

С 31 января по 2 февраля в Туле пройдет муниципальный этап Зимнего фестиваля ВФСК «Готов к труду и обороне» среди учащихся образовательных организаций.

В фестивале примут участие свыше 600 участников. Известно, что заявку подали 44 центра образования. Команды будут состоять из четырех человек (двух юношей и двух девушек) по каждой ступени комплекса ГТО. Допускается участие команды как по одной ступени, так и по всем четырем (II -V) ступеням комплекса ГТО.

Фестиваль проводится в два этапа.

Первый этап для участников Пролетарского и Зареченского округов проводится 31 января в помещении МАУ «Спортивные объекты» по адресу: ул. Степанова, 44 (Гармонная, 37). Первый этап для участников Привокзального, Советского и Центрального округов проводится там же 1 февраля.

Второй этап для всех команд состоится 2 февраля на территории ЦПКиО им. П.П. Белоусова. Начало всех мероприятий фестиваля в 9.00.

Первый этап состоит из следующих видов испытаний:

стрельба из электронного оружия (кроме II ступени);

прыжок в длину с места;

подтягивание на высокой перекладине (мальчики, юноши) и сгибание-разгибание рук в упоре лежа на полу (девушки);

поднимание туловища из положения лежа на спине за 1 мин. (кроме II и III ступени);

наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами (тест на гибкость);

плавание на 50 метров.

Второй этап состоит из бега на лыжах: 1 км – II ступень, на 2 км – III ступень, на 3 км – IV ступень юноши и V ступень девушки, на 5 км – юноши V ступени.

Участники, выполнившие необходимое количество испытаний (нормативов) для получения Знака отличия комплекса ГТО (при наличии УИН-номера) представляются к награждению соответствующим знаком.

Победители и призеры фестиваля ГТО по каждой возрастной ступени рекомендованы для участия в составе сборной команды города Тулы в региональном этапе Зимнего фестиваля ВФСК ГТО.