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В Туле появилась «подзамочная» мусорка
Фото предоставлено пресс-службой администрации Тулы.

В Туле появилась «подзамочная» мусорка

На улице Сойфера ООО «Управляющая компания 21 век» установила контейнерную площадку с магнитными замками.

Новая контейнерная площадка с магнитными замками размещается по улице Сойфера в районе домов №17 и 19.

Она будет обслуживать 10 близлежащих многоквартирных домов, собственники квартир из этих домов бесплатно получат магнитные ключи.

Это позволит избегать перенакопления бытового мусора, возникавшего из-за того, что мусор бросали не только жители, но и проезжавшие по этой улице граждане. Поэтому на данной контейнерной площадке, а также на других площадках, установленных на улице Сойфера, главное управление по Советскому территориальному округу совместно с управлением по административно-техническому надзору администрации Тулы организовало ежедневное дежурство. Сбор мусора будет осуществляться два раза в сутки.

Кроме того, управляющей компанией установлена камера видеонаблюдения для фиксации регистрационных номеров автомобилей, из которых осуществляется выброс мусора по ночам. После этого данные будут передаваться в отдел полиции Советский УМВД России по городу Туле для принятия дальнейших мер.

Еще одну контейнерную площадку, расположенную в районе дома №38-а по улице Свободы, заменят в ближайшее время.

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 08:55 −3
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