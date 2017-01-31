Тульская и Владимирская область начнут сотрудничество

30 января делегация Тульской области во главе с первым заместителем губернатора Тульской области, председателем правительства Тульской области Юрием Андриановым с рабочим визитом посетила Владимирскую область.

На совещании тулякам презентовали лучшие практики и инициативы социально-экономического развития Владимирской области.

Обсуждались вопросы развития двухстороннего сотрудничества между регионами.

От имени губернатора Тульской области Алексея Дюмина Юрий Андрианов поприветствовал представителей администрации Владимирской области.

«Во время этого визита мы посмотрим, где и как можно усилить взаимодействие между нашими предприятиями, потому что обмен опытом и сотрудничество всегда приносят взаимную пользу. Наши экономики схожи – мы развиваем многоотраслевые комплексы, которые специализируются на сложном и точном производстве», - подчеркнул Юрий Андрианов.

Председатель тульского правительства сообщил, что в регионе большой потенциальный рынок для вложения инвестиций. Так, в числе преимуществ: выгодное географическое положение вблизи от Москвы и развитая транспортная инфраструктура, высокий уровень производства, квалифицированная рабочая сила и серьезная научно-техническая база. Это может способствовать развитию инвестиций и создает условия прибыльного размещения капитала в регионах.

У областей есть хороший потенциал к взаимодействию в машиностроении и станкостроении, в применении новых материалов и развитии инновационных технологий, в том числе и при производстве продукции специального назначения. А также в сфере поставок дорожно-строительной техники, электротехнической продукции и продукции сельхозпереработки.

Кроме того, уже сейчас есть много примеров успешного сотрудничества владимирских и тульских предприятий.

В частности, Муроммашзавод поставляет редукторы для военной спецтехники для Конструкторского бюро приборостроения имени А.Г. Шипунова, НИПТИ «МИКРОН» разрабатывает специальное станочное оборудование для Тульского патронного завода, активно сотрудничает с предприятиями Тульской области ООО «Баромембранная технология».

От имени губернатора Владимирской области Светланы Орловой гостей поприветствовал ее первый заместитель Алексей Конышев. Он выразил уверенность, что итогом этой встречи станет укрепление контактов между областями.

В ходе визита представители тульской делегации посетили Инжиниринговый центр лазерных технологий и пешеходную Георгиевскую улицу во Владимире.

По итогам посещения было подписано Соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве Владимирской и Тульской областей.

Документ подписали первый заместитель губернатора Тульской области – председатель правительства Тульской области Юрий Андрианов и первый заместитель губернатора Владимирской области Алексей Конышев.