Молодежка «Арсенала» сыграет в Турции три спарринга

Молодежный состав «Арсенала» отправился в Турцию на сборы. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

– Приятно удивлены теми условиями, в которых работаем. Для полноценной подготовки у нас есть все, начиная от высококачественных полей и заканчивая современными комнатами восстановления. Осталось только следовать своему плану и двигаться шаг за шагом. Уверен, мы сможем хорошо подготовиться и поправить турнирное положение во второй части сезона, — отметил главный тренер дубля оружейников Василий Рожнов.

В Турцию он взял 27 футболистов. Ближайшие две недели с командой будут тренироваться Андрюс Рукас, Данила Буранов, Артем Мингазов, Никита Голуб и Роман Изотов, которые январский сбор провели с основой «Арсенала».

В команде восемь игроков находятся на просмотре. Пока их имена держатся в секрете.

Единственное, что можно сейчас сказать, практически все они представляют лучшие футбольные школы клубов Премьер-лиги.

Молодежка сыграет три матча: 3 февраля с командой «Вальдхоф», представляющим четвертый по силе немецкий дивизион, 4 февраля — с астраханским «Волгарем», а 9 февраля — с молдавским «Милсами».

Клубное телевидение «Арсенал-ТВ» планирует показать все три встречи в прямом эфире на канале YouTube.