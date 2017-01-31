новости
новости
Регистрация
Молодежка «Арсенала» сыграет в Турции три спарринга
Фото пресс-службы «Арсенала».

Молодежка «Арсенала» сыграет в Турции три спарринга

Соперниками команды станут немецкий «Вальдхоф», астраханский «Волгарь» и молдавский «Милсами».

Молодежный состав «Арсенала» отправился в Турцию на сборы. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

– Приятно удивлены теми условиями, в которых работаем. Для полноценной подготовки у нас есть все, начиная от высококачественных полей и заканчивая современными комнатами восстановления. Осталось только следовать своему плану и двигаться шаг за шагом. Уверен, мы сможем хорошо подготовиться и поправить турнирное положение во второй части сезона, — отметил главный тренер дубля оружейников Василий Рожнов.

В Турцию он взял 27 футболистов. Ближайшие две недели с командой будут тренироваться Андрюс Рукас, Данила Буранов, Артем Мингазов, Никита Голуб и Роман Изотов, которые январский сбор провели с основой «Арсенала».

В команде восемь игроков находятся на просмотре. Пока их имена держатся в секрете.

Единственное, что можно сейчас сказать, практически все они представляют лучшие футбольные школы клубов Премьер-лиги.

Молодежка сыграет три матча: 3 февраля с командой «Вальдхоф», представляющим четвертый по силе немецкий дивизион, 4 февраля — с астраханским «Волгарем», а 9 февраля — с молдавским «Милсами».

Клубное телевидение «Арсенал-ТВ» планирует показать все три встречи в прямом эфире на канале YouTube.

 

Сюжет: Арсенал
«Арсенал-2» вышел из отпуска
Спорт
«Арсенал-2» вышел из отпуска
25 января, в 13:48, 13 386 -1
Тульский «Арсенал» уступил «Шахтёру» со счётом 0:1
Спорт
Тульский «Арсенал» уступил «Шахтёру» со счётом 0:1
23 января, в 20:57, 50 811 1
«Арсенал» сыграет с командой из Ташкента
Спорт
«Арсенал» сыграет с командой из Ташкента
23 января, в 12:02, 35 496 1
Фримпонг продолжит карьеру в шведском клубе
Спорт
Фримпонг продолжит карьеру в шведском клубе
23 января, в 10:16, 8 372 0
Все новости сюжета
Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:00 −1
Другие статьи по темам
Люди
Василий Рожнов
Место
Тула
Прочее
Арсеналмолодежная командасборы Арсеналатрансферы

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области 8-летняя девочка попала под колеса автомобиля
В Тульской области 8-летняя девочка попала под колеса автомобиля
Наггетсы из тульских магазинов мясом и не пахнут
Наггетсы из тульских магазинов мясом и не пахнут
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru

18+

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика