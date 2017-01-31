Наггетсы из тульских магазинов мясом и не пахнут

Одни из самых популярных полуфабрикатов у россиян на сегодняшний день – это наггетсы. Журнал «Росконтроль» проверил, стоит ли приобретать это блюдо.

В лабораторию отправились шесть образцов известных брендов: «Мираторг», «Золотой петушок», Sadia, «Наша семья», «Д» (товарный знак торговой сети «Дикси»), «Каждый день».

Напомним, по оригинальному рецепту, пришедшему к нам из американской кухни, наггетсы — это небольшие кусочки курицы (или котлетки из куриного фарша), зажаренные со специями и иногда сыром в панировке. При этом мяса, естественно, должно быть больше всего.

Однако экспертиза показала, что массовая доля панировки во всех проверенных образцах очень велика — наггетсы «Каждый день», например, состоят из нее наполовину, а остальные приближаются к этому показателю (минимальное значение — 39,7 % — у «Золотого петушка»).

Нормативов на этот счет нет, поэтому нарушением такое соотношение считать нельзя.

Однако покупателю необходимо отдавать себе отчет, что, приобретая в магазине куриные наггетсы, половину денег он отдает за панировку. В целом получается, что жира и белка в наггетсах меньше, чем должно быть в куриной грудке, потому что больше углеводов за счет панировки. Также в проверенных образцах оказалось много влаги — больше, чем в куриной грудке.

В целом, по сравнению с натуральной куриной грудкой, наггетсы имеют гораздо более низкую пищевую ценность, потому что исследованные продукты оказались совсем не кусочками мяса в панировке. Помимо курятины там присутствует много других ингредиентов, в том числе не указанных в составе.

Гистологический анализ выявил, что во всех образцах есть шкурка птицы, причем в «Золотом петушке», «Нашей семье» и «Д» эти фрагменты весьма крупные.

Справедливости ради стоит отметить, что у «Мираторга» шкурка заявлена в составе, то есть нарушением это считать нельзя.

Какие еще не указанные в маркировке компоненты обнаружили в образцах?

В «Мираторге»: соевая мука вместо соевого белка (более дешевый ингредиент),

в «Нашей семье»: соевый белок и гуаровая камедь (стабилизатор, использующийся как загуститель и гелеобразователь),

в «Д»: клетчатка пшеничная, то есть пищевые волокна (целлюлоза),

в наггетсах «Каждый день»: каррагинан, гуаровая камедь (стабилизаторы, гелеобразователи), текстурированный соевый белок вместо соевой муки (более дорогой ингредиент).

При этом, стоит отметить, на упаковке наггетсов от «Мираторга» можно найти надпись «Отборное куриное мясо». На этикетке «Золотого петушка» и Sadia — «100% филе грудки цыпленка». У «Д» указано, что это «100% качественный продукт».

Но с учетом результатов исследования ясно, что это рекламные заявления, которые вводят покупателя в заблуждение.

За обнаруженные нарушения образцы «Золотой петушок», Sadia, «Мираторг» и «Каждый день» занесены в список товаров с нарушениями.

Наггетсы «Наша семья» и «Д» занесены в черный список за серьезную фальсификацию. Помимо незаявленной в составе куриной шкурки в них были выявлены соевая мука и пищевые волокна.

К сожалению, ни один из протестированных образцов нельзя рекомендовать к покупке. Тем более что на вид и запах даже вошедшие в список допустимого наггетсы тоже «подкачали».

Хотя выглядят все образцы хорошо – поверхность без трещин, разорванных или ломаных краев, панировочная крошка располагается равномерно, запах не прошел проверку сразу у трех образцов. «Золотой петушок», Sadia и «Каждый день» имеют запах муки, а вот аромат куриного мяса совсем не выражен. В образце Sadia запах мяса и вовсе отсутствует. Вряд ли такие наггетсы будут вкусны и после приготовления.

Есть ли в наггетсах что-нибудь хорошее?

Прежде всего они безопасны с точки зрения наличия микроорганизмов. Также в них не обнаружено консервантов — сорбиновой и бензойной кислот. В наггетсах, выпускаемых под маркой «Каждый день», указан в составе глутамат натрия, но фактическое содержание глутаминовой кислоты в них лишь незначительно больше, чем в других.

«Мираторг» — самые честные, чтение этикетки действительно расскажет, что находится внутри.

В «Золотом петушке» белок в целом соответствует критериям биологической полноценности.

В Sadia меньше, чем в остальных образцах, акриламида — вредного вещества, которое образуется при обжаривании. Акриламид токсичен, он поражает нервную систему, печень и почки, может образовываться в реакции между аспарагином и сахарами. Чем меньше его содержание в пищевом продукте, тем, соответственно, лучше для покупателя.

Андрей Мосов, руководитель экспертного направления, «Росконтроль» Необходимо отметить, что наггетсы по определению — не самый полезный пищевой продукт, хотя бы потому, что их жарят в масле. Нельзя сказать, что он соответствует принципам здорового питания. Особенно не рекомендуется его включать в рацион питания детей. Все привыкли к мысли, что наггетсы из ресторанов быстрого питания не полезны, но, как показало исследование, магазинные полуфабрикаты в этом отношении ничуть не лучше. К тому же они имеют гораздо более низкую пищевую ценность, чем натуральное мясо цыпленка. Поэтому не стоит доверять рекламным обещаниям и надписям на упаковке.

В общем и целом очевидно: наггетсы — далеко не самые полезные полуфабрикаты. Если у вас нет времени готовить, лучше держать в холодильнике пачку пельменей. «Росконтроль» проверял их, и последние исследования показали вполне благоприятные результаты.