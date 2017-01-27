По решению прокуратуры в замерзающей школе в Болохово приостановят занятия

Киреевская межрайонная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства об образовании и санитарно-эпидемиологического законодательства в Болоховском центре образования №2 муниципального образования Киреевский район.

Напомним, родители учеников этого центра образования пожаловались, что их дети в школе замерзают: на протяжении нескольких лет зимой температура в классах – от 3 до 8 градусов. Ученики сидят на уроках в верхней одежде, продолжительность уроков сокращают.

В ходе проверки прокуратура установила, что в школе не соблюдается температурный режим в учебных кабинетах.

Так, температурный режим в помещениях учреждения на момент проверки составил от 10 до 14 градусов.

Данные факты свидетельствуют о нарушении п. 6.2 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», в соответствии с которым температура воздуха в учебных помещениях должна составлять 18-24 °C.

Основной причиной холода в помещениях является ненадлежащая подготовка учебного учреждения к отопительному сезону, а также то, что администрация центра образования не организовала своевременные ремонтные работы отопительной системы здания.

В связи с этим Киреевский межрайонный прокурор внес представление в адрес врио директора Болоховского центра образования №2 Поваляевой Л.Н., в котором потребовал:

незамедлительно провести ремонт внутренней системы отопления здания учреждения,

прекратить занятия в учебных кабинетах до устранения выявленных нарушений.

Фактическое устранение выявленных нарушений закона находится на контроле в межрайонной прокуратуре.