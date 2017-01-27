Тула примет Всероссийские соревнования по конькобежному спорту

Зарегистрироваться для участия в турнире можно 4 февраля.

5 февраля в Туле пройдут Всероссийские соревнования по конькобежному спорту «Лед нашей надежды». Забеги состоятся на дистанциях 60 м (для школьников 1-8 классов) и 100 м (для всех остальных возрастных групп).

Регистрация участников будет проходить 4 февраля с 9.00 до 10.30 в помещении Детского конькобежного центра Союза конькобежцев России по адресу улица Максима Горького, 14.