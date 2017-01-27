Туляк Никита Сухов: «Я знаю, как избавить Тулу от пробок!»

Фото Алексея Пирязева.

Читатель Myslo обратился к правительству и городским властям с предложениями, как сделать, чтобы «Тула поехала».

Свои предложения об организации движения на юге Тулы 24-летний тульский водитель Никита Сухов отправил на форум портала Тульского правительства. А с помощью статьи на Myslo и в «Слободе» хочет достучаться до ответственных чиновников области и города.

Никита Сухов – Мои предложения стоит рассмотреть. Ведь пробки, которые наши власти называют всего лишь «затруднениями движения», они, конечно, не как в столице, но все же это пробки! И с ними нужно бороться.

Myslo приводит предложения Никиты от первого лица. Мы лишь добавили фото тульских дорог и перекрестков. Итак…

Зеленстрой: перенести кольцо

В Центральном округе изо дня в день одна и та же проблема — юг. До недавнего времени там была только огромная пробка на Зеленстрое. Эта пробка скапливается исключительно благодаря троллейбусному кольцу.



Зеленстрой, троллейбусное кольцо.

Троллейбусы выезжают на маршрут на красный сигнал светофора, при наличии затора на перекрестке. Это происходит, потому что троллейбусы никогда по одному не выезжают с кольца. Первый едет на свой зеленый и утыкается в затор на перекрестке. За ним сразу же едет второй, который уже выезжает на «чистый» красный.

При этом они блокируют все полосы во всех направлениях, делая невозможным движение как минимум одну зеленую фазу светофора. В связи с этим я предлагаю:

Устаревшее расположение троллейбусного кольца перенести на Менделеевский поселок, совместив его с трамвайным.

Там больше места для троллейбусов, также есть помещение диспетчерского управления и, кроме того, существуют выезды на дорогу. Также данное место имеет протяженный многополосный участок дороги преимущественно постоянно свободный и просматриваемый в обе стороны движения на 400-500 метров.

Дополнительно такое расположение обеспечит жителей поселков Басово, Менделеевского и других близлежащих дополнительным транспортом. Для реализации потребуется незначительно увеличить длину троллейбусных проводов и закольцевать их на трамвайном кольце.

От педуниверситета до ул. Станиславского: отладить светофоры

В связи с последними изменениями в светофорном движении Зеленстроя к одной вышеуказанной регулярной пробке присоединилась вторая: на участке от педуниверситета до ул. Станиславского.

Здесь главная проблема в том, что светофоры не синхронизированы на двух перекрестках: пр. Ленина/ул. 9 Мая и пр. Ленина/ул. Станиславского. Еще одна причина пробок – регулярные нарушения правил на перекрестке 9 Мая и пр. Ленина.

В связи с этим предлагаю:

синхронизировать светофоры на перекрестках 9 Мая/пр.Ленина и пр. Ленина/Станиславского/Болдина для одновременного движения по зеленой фазе.

увеличить зеленую фазу поворота налево с пр. Ленина на ул. 9 Мая для уменьшения скопления машин в левой полосе.

установить камеры фиксации нарушения ПДД или посты ДПС для фиксирования фактов поворота налево со второго и далее рядов. Это нарушение происходит регулярно, такие нарушители тормозят движение других рядов по прямому направлению. (Также считаю необходимым установить камеры для таких нарушений на всех перекрестках с разрешенным поворотом налево на трех полосных дорогах).

кроме того, предлагаю разрешить поворот направо на улицу 9 Мая при движении по пр. Ленина из города. Данный поворот не является аварийно опасным.

Пробка на пр. Ленина/ул. Станиславского: даёшь общий зеленый!

Данный перекресток при старой схеме движения никогда не скапливал пробок. Дополнительные фазы светофора, а в особенности раздельные зеленые фазы для разных направлений движения неизбежно приводят к скоплению машин. Поэтому предлагаю:

Вернуть движение к единственной ОБЩЕЙ зеленой фазе светофора в обоих направлениях.

Прошу рассмотреть данные предложения и взять в план действий. Давайте вместе улучшим движение в Туле!



В своем обращении к властям Никита прикрепил также ссылку на материал Myslo об «умных светофорах».