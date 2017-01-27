В тульском кафе хулиган разбил бокал об голову посетителя

За это потерпевший подал в суд на злоумышленника.

В Туле суд рассмотрел уголовное дело по обвинению мужчины в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью).

Установлено, что ночью 11 декабря 2016 года мужчина выпивал алкогольные напитки в одном из тульских кафе.

Находясь возле барной стойки, подсудимый из хулиганских побуждений разбил стеклянный бокал об голову сидящего рядом мужчины.

Тем самым потерпевшему были причинены телесные повреждения. Хулиган успокоился только после вмешательства сотрудников кафе.

На судебном заседании подсудимый вину признал полностью. Приговором мирового судьи мужчине назначено наказание в виде обязательных работ на срок 300 часов.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленном законом порядке. Об этом сообщает пресс-служба Управления Судебного департамента Тульской области.