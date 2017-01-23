«Тулица» - «Северянка-2»: поражение и реванш

В эти выходные тульские волейболистки принимали на своем поле соперниц из Череповца.

Всего неделя была у тульских волейболисток для того, чтобы подготовиться к матчу с «Северянкой-2» из Череповца. Напомним, предыдущие поединки «Тулица» проиграла в Обнинске. Отметим, что «Северянка-2» состоит из воспитанников череповецкой школы волейбола, которая уже не первый год открывает новые таланты.

В субботу, 21 января, первая партия развивалась в равной игре, до того момента, пока Татьяна Рытенко после неудачного приземления не повредила голеностоп. Это повлияло на общую психологию «Тулицы» и розыгрыш комбинаций.

До конца партии тулячки так и не смогли вернуть себе уверенность, итог — 18:25. Вторая партия проходила в равной борьбе. Ко второму техническому тайм-ауту «Тулица» вела пять очков. Казалось, что партия будет доведена до логичного завершения. Но собственные ошибки и проблемы в приеме перевернули все в обратную сторону, тульские волейболистки снова проиграли.

Третья партия могла стать решающей и первым сухим поражением тульской команды. Однако наши девчонки собрались — на первую роль вышла София Эпасси, принесшая команде столь важные очки на подаче и при нападающем ударе.

В четвертой партии все решила концовка. К сожалению, наша команда проиграла.

Вторая игра состоялась в воскресенье, 22 января. Первая партия ожидаемо началась с упорной борьбы. Ко второму техническому перерыву счет 14:16 был в пользу соперника. Наши девчонки смогли переломить ход поединка. Уверенная игра «Тулицы» не оставляла шансов череповчанкам.