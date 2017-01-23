«Тулица» - «Северянка-2»: поражение и реванш
В эти выходные тульские волейболистки принимали на своем поле соперниц из Череповца.
Всего неделя была у тульских волейболисток для того, чтобы подготовиться к матчу с «Северянкой-2» из Череповца. Напомним, предыдущие поединки «Тулица» проиграла в Обнинске. Отметим, что «Северянка-2» состоит из воспитанников череповецкой школы волейбола, которая уже не первый год открывает новые таланты.
В субботу, 21 января, первая партия развивалась в равной игре, до того момента, пока Татьяна Рытенко после неудачного приземления не повредила голеностоп. Это повлияло на общую психологию «Тулицы» и розыгрыш комбинаций.
До конца партии тулячки так и не смогли вернуть себе уверенность, итог — 18:25. Вторая партия проходила в равной борьбе. Ко второму техническому тайм-ауту «Тулица» вела пять очков. Казалось, что партия будет доведена до логичного завершения. Но собственные ошибки и проблемы в приеме перевернули все в обратную сторону, тульские волейболистки снова проиграли.
Третья партия могла стать решающей и первым сухим поражением тульской команды. Однако наши девчонки собрались — на первую роль вышла София Эпасси, принесшая команде столь важные очки на подаче и при нападающем ударе.
В четвертой партии все решила концовка. К сожалению, наша команда проиграла.
Вторая игра состоялась в воскресенье, 22 января. Первая партия ожидаемо началась с упорной борьбы. Ко второму техническому перерыву счет 14:16 был в пользу соперника. Наши девчонки смогли переломить ход поединка. Уверенная игра «Тулицы» не оставляла шансов череповчанкам.
Тульские волейболистки заработали важные три очка. Отрыв от третьего места составляет пять пунктов. Следующие игры «Тулица» проведет