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Волейбольная «Тулица» не удержала лидерство в Обнинске

Волейбольная «Тулица» не удержала лидерство в Обнинске

Наши девчонки уступили своим соперницам.

В минувшие выходные волейбольная «Тулица» провела выездные игры в Обнинске Калужской области. Мотиваций для победы у тулячек было хоть отбавляй: первая игра в новом году, завершающий тур первого круга, необходимость удерживать лидерство (первое место даёт приоритет при назначении финальных туров), горячая поддержка большой группы болельщиков, приехавших за любимой командой в Обнинск.

С 3 января наши девушки начали двухразовые тренировки, чередуя тренажёрный зал с игровым. К туру все подошли в хорошей форме, за исключением травмированной Марии Тихоновой.

Но и соперник готовился серьёзно. Несмотря на то, что калужанки вряд ли смогут побороться за путёвки в финал, настрой на встречу с лидером всегда самый запредельный. Да и выбирать тренеру «Обнинска» есть из кого, ведь в этом городе базируется молодёжная сборная России по пляжному волейболу, члены которой усиливают команду в отсутствии стартов на песке.

Первый игровой день сенсаций не принес — тулячки были уверенно сильнее. Даже когда основной состав давал сбои, выходившие на замену молодые игроки быстро находили свою игру и помогали идти к победе. Так, Ольга Коротких и София Эпасси очень хорошо вписались в игровой рисунок «Тулицы». В итоге счет на табло 3:0 в нашу пользу.

Стоит отметить, что в Обнинске умеют болеть за волейбол и 400-местный зал в оба дня был заполнен до отказа. Но в воскресенье, 15 января, тульские болельщики буквально ошеломили местных зрителей громогласными речевками, развешенными банерами и прочей поддержкой «Тулицы».

А вот игровой сценарий складывался совсем по-другому. Обнинский тренер вычислил самое уязвимое место тулячек — им оказался приём подачи. И максимально усложнив её, нашу команду раз за разом выбивали с приёма, не позволяя строить комбинационную игру.

Первая партия была за «Обнинском». В перерыве тренер Екатерина Леонова нашла нужные слова, и следующие две партии на площадке только одна команда — «Тулица». 25:14, 25:12 и 2:1 по партиям. К сожалению, наш капитан Алина Елизарова получила травму. Сразу ослабел блок — самое сильное наше оружие. Заменившая ее Дария Чачина старалась, но калужанки часто стали добивать до пола.

Четвертая партия — череда затяжных, красивейших розыгрышей. 23:25, партия за «Обнинском». В середине следующей партии грубо ошибся судья, забрав у «Тулицы» очко за якобы неправильную расстановку. Девчонки из «Обнинска» уже поймали кураж и их нельзя было остановить.

В итоге «Тулица» проиграла со счетом 2:3. Теперь в лидеры первенства на промежуточном этапе чемпионата вырвался московский «Луч».

Следующую игру наша команда проведет в Туле 21 и 22 января с «Северянкой-2» из Череповца, занимающей третью строчку в турнирной таблице.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:20 +1
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