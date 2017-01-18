Фото: Александр Колесник.
Баскетбольный «Арсенал» начал год с побед
Наша команда провела матчи с курскими «Русичами».
Баскетболисты «Арсенала» сыграли первые в этом году матчи в
Первый поединок «Арсенал» выиграл со счетом 91:88, а второй — со счетом 108:86.
Самым результативным в составе канониров был Артур Усков. В первой игре спортсмен набрал 24 очка, во второй — 25 очков.
На данный момент тульский «Арсенал» сохраняет второе место в таблице, уступая всего одно очко «Уралмашу» из Екатеринбурга.
Напомним, что следующие игры канониров состоятся в Туле в УСК «Новое поколение» 24 и 25 января с «Уфимцем». Начало в 19.00. Вход свободный. Приходите поддержать баскетболистов!
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