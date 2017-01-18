Баскетбольный «Арсенал» начал год с побед

Фото: Александр Колесник.

Наша команда провела матчи с курскими «Русичами».

Баскетболисты «Арсенала» сыграли первые в этом году матчи в Суперлиге-3. 16 и 17 января спортсмены провели игры в Курске с местными «Русичами».

Первый поединок «Арсенал» выиграл со счетом 91:88, а второй — со счетом 108:86.

Самым результативным в составе канониров был Артур Усков. В первой игре спортсмен набрал 24 очка, во второй — 25 очков.

На данный момент тульский «Арсенал» сохраняет второе место в таблице, уступая всего одно очко «Уралмашу» из Екатеринбурга.

Напомним, что следующие игры канониров состоятся в Туле в УСК «Новое поколение» 24 и 25 января с «Уфимцем». Начало в 19.00. Вход свободный. Приходите поддержать баскетболистов!