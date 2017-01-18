До 1 февраля туляки могут поучаствовать в конкурсе «Читаем Онегина»

Проект «Читаем Онегина» привлекает все больше участников, в том числе из других стран.

Проект «Российской газеты», портала ГодЛитературы.РФ и Государственного музея А. С. Пушкина «Читаем Онегина» охватывает все больше стран. Ролики присылают отовсюду – есть даже видео из Японии, Казахстана и Ливана!

У тех, кто хотел, но по каким-то причинам не успел поучаствовать в проекте, еще есть время: видео можно прислать до 1 февраля на почту konkurs@godliteratury.ru с пометкой «Читаем Онегина» или опубликовать в соцсетях с хештегом: #читаемонегина.

Организаторы напоминают: обязательно нужно представиться в письме –указать имя, фамилию, город, где записано видео, профессию, хобби, чтобы вас можно было запомнить.

Кроме того, были добавлены новые фрагменты, которые можно продекламировать.

На специальной странице портала опубликовано шесть дополнительных отрывков из романа для чтения на камеру. Теперь для записи можно выбрать один из 16 фрагментов знаменитого романа в стихах.

Итак, для выбора доступны: