новости
новости
Регистрация
До 1 февраля туляки могут поучаствовать в конкурсе «Читаем Онегина»

До 1 февраля туляки могут поучаствовать в конкурсе «Читаем Онегина»

Проект «Читаем Онегина» привлекает все больше участников, в том числе из других стран.

Проект «Российской газеты», портала ГодЛитературы.РФ и Государственного музея А. С. Пушкина «Читаем Онегина» охватывает все больше стран. Ролики присылают отовсюду – есть даже видео из Японии, Казахстана и Ливана!

У тех, кто хотел, но по каким-то причинам не успел поучаствовать в проекте, еще есть время: видео можно прислать до 1 февраля на почту konkurs@godliteratury.ru с пометкой «Читаем Онегина» или опубликовать в соцсетях с хештегом: #читаемонегина.

Организаторы напоминают: обязательно нужно представиться в письме –указать имя, фамилию, город, где записано видео, профессию, хобби, чтобы вас можно было запомнить.

Кроме того, были добавлены новые фрагменты, которые можно продекламировать.

На специальной странице портала опубликовано шесть дополнительных отрывков из романа для чтения на камеру. Теперь для записи можно выбрать один из 16 фрагментов знаменитого романа в стихах.

Итак, для выбора доступны:

  • Глава I. Строфы I-IV
  • Глава I. Строфы XXVII-XXIX
  • Глава II. Строфы XXIV-XXVII
  • Глава III. Строфы XV-XVII
  • Глава IV. Строфы XLI-XLIII
  • Глава V. Строфы I-III
  • Глава VI. Строфы XXI-XXIII
  • Глава VII. Строфы VIII-XII
  • Глава VII. Строфы I-III (новый фрагмент)
  • Глава VII. Строфы XVI-XVIII (новый фрагмент)
  • Глава VIII. Строфы III-V (новый фрагмент)
  • Глава VIII. Строфы X-XI (новый фрагмент)
  • Глава VIII. Строфы XVII-XIX
  • Глава VIII. Строфы XXIII-XXIV (новый фрагмент)
  • Глава VIII. Строфы XXV-XXVI (новый фрагмент)
  • Глава VIII. Строфы XXIX-XXXII
Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 11:33 +3
Другие статьи по темам
Место
Россия
Прочее
Читаем Евгения Онегинаконкурс

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульскую молодежь приглашают в школу аниматоров
Тульскую молодежь приглашают в школу аниматоров
Баскетбольный «Арсенал» начал год с побед
Баскетбольный «Арсенал» начал год с побед
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru

18+

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика