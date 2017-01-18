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В Туле продолжается акция «Студенческий десант – 2017»

В Туле продолжается акция «Студенческий десант – 2017»

Студенты тульских высших и средних специальных учебных заведений проходят краткую стажировку и знакомятся с деятельностью разных отделов полиции.

Управление МВД России по Тульской области продолжает акцию «Студенческий десант – 2017». В ней принимают участие более 200 студентов гражданских вузов, а также учащиеся средних специальных учреждений.

17 января студенты семи учебных заведений прошли краткую стажировку и познакомились с основными направлениями деятельности в УГИБДД УМВД России по Тульской области. 

Вначале для гостей провели экскурсию по зданию, а также небольшое «погружение» в историю развития и становления Госавтоинспекции Тульской области.

Студентов познакомили с работой подразделений и отделов областного ГИБДД.

Особый интерес у ребят вызвала деятельность отдела организационно-аналитической работы и пропаганды безопасности дорожного движения. Здесь будущим специалистам показали основные направления работы с базами данных, а также объяснили,как составляются карточки учета ДТП.

Посетив Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений, студенты узнали о происхождении постановлений об административных правонарушений за превышение скоростного режима, которые приходят автомобилистам не соблюдающим скоростной режим. Сотрудники специализированного взвода ДПС ГИБДД продемонстрировали гостям оснащенность патрульного автомобиля, ознакомили с особенностями службы инспекторов ГИБДД. Рассказ о ежедневной деятельности дорожно-патрульной службы вызвал интерес у студентов. Они задавали вопросы, интересовались возможностью прохождения практики на базе Госавтоинспекции.

После экскурсии ребята с радостью согласились попробовать себя в роли инспекторов пропаганды безопасности дорожного движения и поучаствовать в профилактическо-пропагандистском квесте «Позвони – ДТП предупреди!», направленном на профилактику управления автомобилем в состоянии опьянения, формирование у граждан законопослушного поведения и негативного отношения к пьянству за рулем.

Задача квеста была за определенный период времени разместить максимальное количество агитационных плакатах на остановках общественного транспорта, на АЗС, в торговых центрах и в других местах наибольшего скопления граждан в городе Туле, при этом в режиме онлайн отправлять фотоотчет о выполненном задании на страницу «УГИБДД Тула» в социальной сети «ВКонтакте», где модератор фиксировал ход выполнения квеста. В проведении квеста приняло участие около 30 студентов, которые на отлично справились с заданиями, разместив более 200 плакатов «Позвони – ДТП предупреди» в различных общественных местах города Тулы.

В заключение встречи всем студентам были вручены памятные подарки от Госавтоинспекции, а победителями квеста стали учащиеся Юридического полицейского колледжа Международной полицейской ассоциации, которых наградили сотрудники ГИБДД.

сегодня, в 10:53 +2
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